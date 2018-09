Nuova tariffa Ho Mobile | 50GB e tutto illimitato a meno di 10 euro

Ecco la Nuova tariffa Ho. Mobile attiva da domani : Ho. Mobile pronta a lanciare la nuova offerta 50 Giga a 8,99 euro per contrastare iliad. Forse domani il giorno del debutto della nuova tariffa Ho. Mobile: 8,99 Euro al mese per 50GB e minuti e SMS illimitati Ho. Mobile va all’attacco della concorrenza con una nuova offerta da 8,99 euro al mese con 50GB […]

Iliad ecco la Nuova tariffa con 50 Giga dopo aver raggiunto i 2 milioni di utenti : i dettagli : Iliad ha annunciato di aver attivato la bellezza di 2 milioni di nuove sim e per questo lancia sul mercato la nuova tariffa con 50 Giga di traffico dati: ecco il prezzo mensile.Iliad è un operatore telefonico che è da poco sul mercato italiano, ma sembra che fino a questo punto abbia ottenuto importanti successi commerciali nel nostro paese.Infatti il nuovo operatore italo-francese in appena 100 giorni dal suo arrivo in Italia è riuscita ad ...

Iliad rilancia il suo spot con la Nuova tariffa a 6 - 99 euro : Per fare conoscere al grande pubblico la sua nuova offerta, Iliad ha deciso di rimandare in onda sulle principali emittenti televisive e radiofoniche nazionali il suo spot L'articolo Iliad rilancia il suo spot con la nuova tariffa a 6,99 euro proviene da TuttoAndroid.