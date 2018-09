Matteo Salvini umilia Joan Asselborn | ' Se ti piacciono tanto gli immigrati'

Matteo Salvini 'fascista' - altra vergogna di Joan Asselborn : 'Non sapevo di essere in diretta - lui...' : ' Matteo Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta'. Ecco la nuova vergogna di Joan Asselborn , il ministro lussemburghese protagonista venerdì scorso a Vienna di una vergognosa pagina ...

"Usa metodi e toni fascisti". Jean Asselborn accusa Matteo Salvini di "provocazione calcolata" : "Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta". Lo afferma il ministro degli esteri lussemburghese Jean Asselborn a Spiegel.de in riferimento al video del botta e risposta sul tema migranti. Secondo Asselborn, "si è trattato di una provocazione calcolata". Il video - dice al portale online del settimanale tedesco - è stato fatto "a sua insaputa". Se vengono ripresi incontri di ministri Ue oppure addirittura di capi di ...

Matteo Salvini - il pizzino dal 'Fico' del Lussemburgo : 'Se la Lega ha nascosto i soldi qua...' : 'Se davvero la Lega ha nascosto la sua cassa nel mio Paese, presto Matteo Salvini scoprirà che il Lussemburgo non è un paradiso fiscale ma seguiamo le regole della trasparenza'. È una minaccia al ...

Silvio Berlusconi - il 'segnale' da Matteo Salvini : 'Da lui mi posso fidare' - perché ora Luigi Di Maio trema : 'Di lui mi posso fidare'. Silvio Berlusconi ha ricevuto da Matteo Salvini , nero su bianco, il segnale che attendeva: l'alleanza tra Lega e Forza Italia è ancora viva, e soprattutto c'è la garanzia da ...

SONDAGGI/ Matteo Salvini vola al 60% - e con lui la Lega. Berlusconi surclassa Renzi : SONDAGGI politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:51:00 GMT)

Legittima difesa. Matteo Salvini attacca i magistrati : Matteo Salvini si scontra ancora con i magistrati. “Il sindacato dei magistrati (Anm) oggi ha attaccato le proposte di legge

Matteo Salvini - il piddino Giuseppe Rotondo lo attacca : 'Se suo figlio fosse vittima di un incidente...' : Vergognosa attacco di un piddino contro Matteo Salvini . 'Se vedessi sulla strada il figlio di Salvini vittima di un incidente stradale , passerei avanti dicendo Prima i piddini'. A scriverlo sui ...

Matteo Salvini - furia sinistra di Gene Gnocchi : 'Va stanato...' / Video : Gene Gnocchi parla da uomo di sinistra ferito a Otto e mezzo : 'La sinistra ha bisogno di serietà, mi sono stufato delle battutine'. Secondo il comico di Fidenza, Salvini 'va stanato sui dati, sull'...

Matteo Salvini dice no ai transfughi di centrosinistra : A nessuno del centrosinistra sarà permesso di salire sul Carroccio del vincitore. 'Non c'è alcuna volontà di accettare la presenza in coalizione di candidati che possano provenire dalle fila di ...

Matteo Salvini contro l’Anm sulla legittima difesa : “Riforma inutile? Io tiro dritto” : Botta e risposta tra Matteo Salvini e Francesco Minisci, presidente dell'Anm, che ha espresso numerose critiche al ddl sulla legittima difesa: "Non serve una riforma, si rischierebbe di autorizzare gli omicidi". La replica del vicepremier: "Io tiro dritto. La difesa è sempre legittima".Continua a leggere

Alessia Morani insulta Matteo Salvini : 'E' solo una faccia di bronzo o di diamanti...' : 'Ma davvero Matteo Salvini parla del Lussemburgo ? Ci vuole solo la sua faccia di bronzo... o di diamanti , 49milioni, Lega ladrona, ', tuona la piddina Alessia Morani su Twitter dopo la lite tra il ...

I sondaggi premiano Matteo Salvini - anche sulla Diciotti : "È buonsenso - avanti così!" : Matteo Salvini gongola nel leggere gli ultimi sondaggi, che vedono la Lega primo partito e la sua linea sui migranti sostenuta da una netta maggioranza degli italiani, ma anche nel vedere il suo primo avversario, Emmanuel Macron, sprofondare nei consensi in Francia.sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera. Sul caso della nave Diciotti, il 61 per cento degli italiani si schiera con il ministro dell'Interno. La linea dura di Salvini è ...

Claudio Martelli attacca Matteo Salvini : 'Vi dico di che sindrome soffre' : Ricordiamo a Martelli che la Germania non vuole aiutare l'Italia nel cambiare la politica di Malta , la quale se ne infischia altamente degli obblighi in tema accoglienza e immigrazione. Il politico ...

Matteo Salvini da 7 in condotta : ecco come andava il vicepremier a scuola - il ricordo di una compagna : Il quotidiano ‘Il Giornale’ ha intervistato l’avvocato Maria Luisa Godino, ex compagna di liceo del leader della Lega Nord, Matteo Salvini. Grazie ad un consigliere leghista, i due si sono ritrovati alla «Berghem fest» di Alzano Lombardo. Matteo Salvini a scuola: ‘Spiritoso e intelligente, aveva un carisma particolare’ ‘Matteo è stato un mio compagno di scuola al Manzoni di Milano dal 1989 al ’92 ...