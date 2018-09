Madrid Challenge by la Vuelta 2018 | super Giorgia Bronzini | torna alla vittoria!

oasport

: RT @gregcapitano10: Oggi maratona di ciclismo su Eurosport 1... ore 14 Madrid Challenge femminile La Vuelta ore 16.45 passerella finale p… - Raiworlds : RT @gregcapitano10: Oggi maratona di ciclismo su Eurosport 1... ore 14 Madrid Challenge femminile La Vuelta ore 16.45 passerella finale p… - gregcapitano10 : Oggi maratona di ciclismo su Eurosport 1... ore 14 Madrid Challenge femminile La Vuelta ore 16.45 passerella fina… - Elisa_balsamo : RT @ValcarPBM: Madrid Challenge by La Vuelta ???? - La @ValcarPBM ???? è 6ª nella crono a squadre ed è la miglior squadra italiana ???? @lavuelta… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Seconda e decisiva frazione per ilby la, corsa iberica facente parte del Women’s World Tour. Nella tappa completamente pianeggiante in quel di, di 100 chilometri nella capitale spagnola, ad imporsi è una fantastica. L’azzurra, ex campionessa del mondo, che ha già annunciato il ritiro per la prossima stagione, si è imposta in uno sprint ristretto,ndo al successo a circa 5 mesi di distanza. Alte andature nelle due ore di gara, il gruppo si è spaccato, andandosi a giocare il successo in una volata ristretta: l’atleta della Cylance Pro Cycling è riuscita a primeggiare battendo l’australiana Sarah Roy e la teutonica Charlotte Backer. Eccellente la quarta posizione di Ilaria Sanguineti, della Valcar PBM. Classifica generale ad Ellen Van Dijk: l’olandese ha sfruttato il trionfo della Sunweb nella ...