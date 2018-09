Gp Singapore | Vince Hamilton su Verstappen e Vettel

F1 Singapore - assolo di Hamilton che domina e vince - Vettel 3° : Singapore - Ancora Lewis Hamilton . L'inglese vince e allunga in classifica, domina ndo dall'inizio alla fine. Lewis Hamilton ha vinto senza problemi dando 9 secondi alla Red Bull di Verstappen, sul ...

