Dopo Redstone 5 | Microsoft cambierà i dirigenti di Windows | Azure e Office

surface-phone

(Di domenica 16 settembre 2018) Stando ad un’indiscrezione molto affidabile lanciata da Brad Sams, un redattore di Thurrott.com,ha in mente di effettuare alcune modifiche per quanto concerne la gestione interna dei. Qualche mese fa, Satya Nadella, l’attuale CEO della società, ha effettuato una vera e propria rivoluzione dirigenziale licenziando Terry Myerson e promuovendo Panos Panay al ruolo di responsabile di tutto l’hardware di casa Redmond (HoloLens, Xbox e Surface). Adesso pare che ci saranno degli altri cambiamentiil rilascio di5, il sesto grande aggiornamento di10 previsto per il mese di ottobre di quest’anno. Seguendo i rumor, Satya ha deciso di modificare irelativi ai settori, in pratica i tre più importanti di tutta la compagnia. Non sappiamo ancora i particolari ma non dovrebbero esserci dei ...