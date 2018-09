Migranti | Salvini | ' Bloccato flusso dalla Libia | lavoriamo su Tunisia e Turchia'

Sondaggi politici/ Migranti - con Salvini oltre il 50% degli italiani : "Più mi attaccano più mi danno forza" : Sondaggi politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui Migranti(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:22:00 GMT)

Migranti - la linea dura di Salvini piace agli italiani : più di uno su due dice sì ai porti chiusi : La linea dura del governo sui Migranti paga in termini elettorali. Il caso della Diciotti , che questa estate ha conquistato l'attenzione di tutti i giornali, non solo in Italia,, con la decisione di ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo e Migranti : luna di miele con Salvini - Lega oltre il 30% (15 settembre 2018) : SONDAGGI POLITICI: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del Governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:55:00 GMT)

La Tunisia dice no a Salvini : rifiutati i voli charter per rimpatriare 184 Migranti : La Tunisia boccia la proposta di Matteo Salvini di utilizzare voli charter straordinari per rimpatriare i 184 migranti tunisini sbarcati nelle scorse ore a Lampedusa. Tunisi rifiuta, quindi, il rimpatrio immediato, allungando i tempi: i migranti torneranno nel loro Paese al ritmo di 80 per settimana.Continua a leggere

Migranti - Salvini sta con Orban : Presto governeremo insieme l'Europa : L'Italia ha bisogno di riformare la sua economia. Fermare le riforme e puntare sulla spesa non sono i mezzi con cui salvare il Paese".

Salvini dopo il litigio con il ministro del Lussemburgo sui Migranti : “È impazzito” : In un 'fuorionda' ripreso dalle telecamere, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato lo scontro avuto durante la Conferenza delle migrazioni con il collega del Lussemburgo, Jean Asselborn. "È impazzito", dice Salvini dopo il battibecco sui migranti terminato con Asselborn che sbotta dicendo "merde, alors", espressione francese che si può tradurre con "diamine".Continua a leggere

Migranti - Salvini contro tutti : “Non ci servono nuovi schiavi” : È stato un Salvini scatenato, quello che ieri s’è mosso sul palcoscenico di Vienna. Ha litigato con il collega lussemburghese e il maltese. Ha intavolato trattative con il tunisino. Ha fatto in tempo a ostentare l’unità d’intenti con gli austriaci. Ha snobbato il tedesco. In effetti, la copertina di «Time» è meritata: appare sempre più come l’uomo ...

Asselborn vs Salvini - scontro sui Migranti a Vienna/ Video - "Ministro del Lussemburgo è stato volgare" : Vienna, lite Asselborn-Salvini nella conferenza sui migranti: Video del battibecco, il Ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello scontro(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 00:18:00 GMT)

Migranti - a Vienna «scintille» fra Salvini e ministro Lussemburgo : Scambio feroce di battute tra il vicepremier e il ministro degli Esteri del Lussemburgo, che cerca di interrompere più volte Salvini. Per poi farsi scappare una frase poco ortodossa: «Merde alors». Il ministro dell’Interno: «Volgare». E poi: «Presto governeremo l’Europa con Orban»

Migranti - il Viminale accelera con la Tunisia : subito rimpatri sui charter Diciotti - 61% degli italiani sta con Salvini : Verrà applicato l’accordo già esistente che prevede il trasferimento con i voli organizzati dalla Direzione immigrazione della polizia: due alla settimana per 40 posti ciascuno, con relativa scorta a bordo. I primi partiranno nelle prossime ore

Matteo Salvini vuole rimpatriare i Migranti tunisini con i voli charter : cosa prevede l’ipotesi allo studio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha intenzione di rimpatriare i migranti tunisini sbarcati giorni fa a Lampedusa utilizzando dei voli charter: "In questi casi la Direzione per l’immigrazione deve attivare la procedura di gara con le compagnie aeree e quando arriva l’offerta più vantaggiosa si prenota il volo che generalmente viaggia il lunedì e il giovedì. Fino a ieri sera Tunisi non aveva autorizzato un charter straordinario da far ...

Migranti - lite tra Salvini e il ministro lussemburghese Asselborn a Vienna : Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani , ed Europei, tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Guardate la sua reazione, non l'ha presa bene'.

"Basta Migranti - servono figli". Così Salvini ha fatto infuriare Asselborn : Loscontro tra Salvini e Jean Asselborn è diventato in poco tempo un caso nazionale. Forse addirittura internazionale. La reazione del ministro degli Esteri e degli Affari Europei ha attirato l"attenzione della stampa dopo la pubblicazione del video (guarda qui) durante la conferenza europea sulla sicurezza e l'immigrazione.Il ministro lussemburghese ha interrotto l"inquilino del Viminale più volte, lasciandosi poi scappare un'espressione poco ...

Salvini : via in qualche ora i Migranti sbarcati oggi a Lampedusa : 'Come arrivano se ne vanno'. Così il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, a margine della festa del Carroccio a Paullo, Mi,, ha risposto a chi gli chiedeva dei 184 migranti ...