Energia | la Sicilia teatro della ricerca sull' energia pulita da fusione termonucleare

In Sicilia L'Energia Pulita si Produce con gli Scarti delle Arance - : Ogni anno in Sicilia si producono circa 600mila quintali di Arance , ricercate in tutto il mondo per la loro bontà. Si tratta di una delle voci economiche più importanti per l'isola e fino ad oggi ad avere valore era ovviamente solo la loro polpa. Mentre le bucce rappresentavano solo uno ...