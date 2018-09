Dal governo Lega - M5s solo danni alle donne

Davide Serra trasloca in Italia - attratto Dalla flat tax per i Paperoni del Governo Gentiloni : Dopo più di 20 anni di residenza londinese, Davide Serra ha trasferito in Italia il suo domicilio. Sono molti i businessman che stanno lasciando il Regno Unito a causa della Brexit, ma c'è un elemento, spiega il Sole 24 Ore, che ha convinto il finanziere, da sempre vicino a Matteo Renzi, fondatore di Algebris - società di gestione del risparmio con attivi per 12,3 miliardi di euro. Come altri 150 Paperoni, tra i quali ...

Genova - scontro duro sul decretino varato Dal governo e il commissario che ancora non c'è : A un mese dalla tragedia di Genova il governo cosa ha sfornato un "decretino", con alcune misure per gestire l'emergenza ma due buchi clamorosi: non c'è ancora il nome del commissario straordinario e nemmeno l'affidamento per la ricostruzione del viadotto. Né, tantomeno, si parla della revoca della concessione ad Autostrade, tanto sbandierata a macerie ancora calde. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, manifesta un certo nervosismo: "Il ...

PA - assunzioni e lotta ai furbetti del cartellino : novità in arrivo Dal Governo : Il Governo annuncia un piano di lotta contro l’assenteismo e i cosiddetti furbetti del cartellino. Ieri, 13 settembre, Giulia Bongiorno ha annunciato un disegno di legge che mira a prevenire l’assenteismo sul lavoro. Le norme previste dal provvedimento, sono principalmente tre: responsabilità dei dirigenti quando l’amministrazione di competenza non funziona bene,introduzione della rilevazione delle impronte digitali delle ...

Emergenza per decreto : così il governo prova ad uscire Dall'impasse su Genova : Non c'è solo il decreto Milleproroghe approvato in prima lettura alla Camera: tra le novità in arrivo anche le riforme del...

Genova - a un mese Dal crollo il governo risponde con un decreto inutile : (Foto: ANDREA LEONI/AFP/Getty Images) Il governo giallobruno si presenta a Genova a mani vuote. Con un decreto approvato in Consiglio dei ministri “salvo intese con gli enti locali”, mai ascoltati sui provvedimenti proposti né sui nomi di chi dovrà gestire demolizione e ricostruzione. Alla prima crisi della sua pur breve storia l’esecutivo debole risponde debolissimamente, spedendo oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un guscio ...

Cosa prevede - in sintesi - il decreto Genova approvato Dal governo : Dopo che fonti leghiste avevano paventato un possibile rinvio, il Consiglio dei ministri, ha approvato il cosiddetto 'Dl Genova' , il decreto legge che introduce 'disposizioni urgenti volte a ...

Dalle pensioni alla riforma dell'Irpef : chi ci guadagna (e chi no) col governo M5s-Lega : A beneficiare delle nuove misure saranno sopratutto gli indigenti e coloro che dichiarano redditi alti. Resta fuori dai...

Scuola - pronti via e gli studenti sono già in piazza : "Dal governo solo propaganda" : In vista della mobilitazione del 12 ottobre, martedì sera la Rete degli studenti Medi ha lasciato davanti al Ministero...

Infrastrutture : Toti a 'la Repubblica' - Dal governo arrivano solo no e Genova affonda : In una situazione così drammatica, con 43 morti e il rischio di danni all'economia con perdite di posti di lavoro, bisogna essere seri. I giudici devono fare giustizia". Il governo, la Regione e il ...

RENZI - "PENSANO DI ESSERSI LIBERATI DI ME - SBAGLIANO"/ Ultime notizie Pd - "governo fuori Dalla grazia di Dio" : RENZI, "pensano di ESSERSI LIBERATI di me, si sbagliano": Ultime notizie Pd, dalla Festa dell'Unità a Firenze l'ex segretario attacca il governo e dice: "Non lascio la politica"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 09:06:00 GMT)

IIA a un passo Dal baratro - i sindacati : 'Governo e Regione hanno il dovere di intervenire' : Il Piano per la Mobilità si propone di coniugare ecologia ed economia con un programma di sviluppo che ha ricadute importanti a livello produttivo, permettendo sviluppo industriale, in Italia, con la ...

Dal governo una "minestrina populista" per evitare l'apocalisse sui mercati : Che cosa si aspettano dal nuovo governo italiano i mercati finanziari e le famigerate agenzie di rating come Fitch? È possibile scongiurare una tempesta finanziaria, evitare che gli investitori intern

Dal decreto Dignità alle misure per Genova : i primi 100 giorni del governo Conte : Dal decreto Dignità alle misure per l’emergenza di Genova l’attività del Consiglio dei ministri in 17 riunioni