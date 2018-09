Caterina Balivo attaccata sui social per Vieni da me | nasce hashtag #RidateciZeroeLode

Caterina Balivo - 'scelta scellerata'. Chiedono la sua testa alla Rai - chi vogliono al suo posto : 'Una scelta scellerata'. Clamorosa rivolta contro Caterina Balivo . Incassato il deludente avvio in termini di ascolti con il suo nuovo show Vieni da me su Raiuno , la bella conduttrice napoletana ...

Vieni Da me - domanda bollente di Caterina Balivo e Francesco Arca : 'Il tuo sogno erotico...' : 'Raccontami il tuo sogno erotico? No. Questa domanda non la posso fare'. Momento bollente oggi a Vieni da me , il programma di Raiuno condotto da Caterina Balivo. La presentatrice ha fatto una serie ...

“Ancora?”. Caterina Balivo ‘esagerata’. Imbarazzo totale in diretta : Ancora gaffe per Caterina Balivo. Lunedì scorso su Rai uno è partito ‘Vieni da me’, il nuovo programma condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima dopo aver lasciato Detto Fatto, ha iniziato una nuova avventura televisiva. Il programma è un salotto televisivo a metà tra il talk e il one-woman-show che la conduttrice napoletana ha dimostrato di meritare portando “Detto Fatto” ai picchi di ascolti che, su Rai2, non si registravano da ...

Caterina Balivo - il gelo in diretta a Vieni da me. Zittisce l'ospite : 'Ho fatto una promessa'. Unica in Italia : Una promessa è una promessa, e Caterina Balivo la vuole mantenere anche a costo di rimetterci negli ascolti. La scorsa stagione, a Detto fatto su Raidue, aveva giurato che non avrebbe mai parlato del ...

Naike Rivelli attacca in un video Caterina Balivo : "Neanche i grandi poteri riescono a salvarti" : Non sta decollando come ci si aspettava Vieni da me, il people show nuovo di zecca sul quale puntava forte Rai 1 nel primo pomeriggio per fronteggiare la corazzata di Maria De Filippi su Canale 5: il programma, che nelle prime tre puntate ha raggiunto il 10 % di share, ieri ha registrato addirittura un poco lusinghiero 9,21%.Ma oltre ai bassi ascolti, ci sono altri grattacapi per la conduttrice Caterina Balivo: in queste ore Naike ...

Zero e Lode al posto di Vieni da Me?/ Il pubblico boccia Caterina Balivo e rivuole Alessandro Greco : Alessandro Greco e Zero e Lode a grande richiesta dal pubblico di Rai1 mentre Vieni da Me bocciato dal pubblico che rivuole lo show nel pomeriggio. Come andrà a finire?(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 11:02:00 GMT)

Bianca Guaccero fiera dei risultati di Detto Fatto. E Caterina Balivo? : Caterina Balivo parla di Vieni da me, Bianca Guaccero felice di Detto Fatto Detto Fatto continua a convincere il pubblico di Rai2. Bianca Guaccero, subentrata a Caterina Balivo, sembrerebbe aver conquistato il pubblico affezionato del programma di tutorial e in queste ore ha ringraziato ancora sui social i telespettatori con queste parole: “Fieri e felici per tutto ciò che ci state regalando! Ci stiamo adoperando ogni giorno per ...

Caterina Balivo - l'annuncio a Vieni da me/ "Di Al Bano e Romina Power non parlo" : critiche per il look : Caterina Balivo annuncia la sua scelta a Vieni da me: "l'ho promesso, non parlo di Al Bano e Romina Power". Argomento tabù per il programa di Raiuno. Ecco perchè.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:42:00 GMT)

Caterina Balivo - la gaffe hot a 'Vieni con me' : 'Siete una famiglia di seg...' : Dopo aver ospitato Claudia Gerini p resentandola come Sabrina Ferilli, Caterina Balivo si è resa protagonista di un'altra gaffe nella puntata del 12 settembre di Vieni da me . A fare quattro ...

Caterina Balivo a Vieni da me mantiene la promessa su Albano e Romina : Vieni da me: la scelta di Caterina Balivo su Albano, Romina e Loredana Lecciso Caterina Balivo ha cambiato programma ma non idea su Albano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso. A Vieni da me, il nuovo format che conduce su Rai Uno, la conduttrice di Aversa ha scelto di non parlare del triangolo amoroso più spinoso […] L'articolo Caterina Balivo a Vieni da me mantiene la promessa su Albano e Romina proviene da Gossip e Tv.

Maria De Filippi - trionfo totale. Caterina Balivo - disastro : ascolti - Mediaset demolisce la Rai : La regina è sempre Maria De Filippi . Il suo Uomini e donne domina la fascia del primo pomeriggio con il 21,2% di share e 2,5 milioni di telespettatori. Male, molto male la Rai, che sperava in ...

GIANCARLO MAGALLI E LA FIGLIA MICHELA/ Caterina Balivo : “Non ti riconosco in questa veste...” (Vieni da me) : GIANCARLO MAGALLI e la FIGLIA MICHELA, fashion blogger ribattezzata "MAGALLIna", sono gli ospiti di Caterina Balivo nel salotti di "Vieni con me", oggi 13 settembre.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:02:00 GMT)

Caterina Balivo - sprofondo in diretta con Iacchetti : 'Famiglia di sega***i'. Sconcerto in diretta : 'Siete una famiglia di sega***i '. Caterina Balivo scivola sulla buccia di banana più clamorosa: la conduttrice di Raiuno ospita a Vieni da me , il suo nuovo show, Enzo Iacchetti e suo figlio Martino. ...

“Seg*ioli”. Nooo! Caterina Balivo - figuraccia in diretta. Pubblico basito - studio ko : Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo, non smette di stupire. Gli ascolti stanno deludendo le attese ma a tenere alto il morale delle truppa ci pensa Caterina che, con la sua carica ironica, riesce a strappare sorrisi anche quando la gaffe assume proporzioni enormi. Dopo il caso di Claudia Gerini chiamata dalla Balivo Sabrina Ferilli – l’involontario errore ha fatto dapprima calare qualche secondo di gelo in studio, poi il ...