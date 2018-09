Vero il rifiuto del sindaco di Busto Arsizio di abolire la carne di maiale nelle mense?

optimaitalia

: 'Mi rifiuto di pensare che la maggioranza sia d'accordo su razzismo e violenza: siamo di fronte a una minoranza rum… - emergency_ong : 'Mi rifiuto di pensare che la maggioranza sia d'accordo su razzismo e violenza: siamo di fronte a una minoranza rum… - wordweb81 : Vero il rifiuto del sindaco di #BustoArsizio di abolire la carne di maiale nelle mense? L’ennesima catena fuorviante - OptiMagazine : Vero il rifiuto del sindaco di #BustoArsizio di abolire la carne di maiale nelle mense? L'ennesima catena fuorviant… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Ildiha davdiffuso una lettera accorata in cui difende l'utilizzo delladiscolastiche nonostante le richieste dei cittadini musulmani presenti nella cittadina lombarda? La catena con l'appello "patriottico" del rappresentante del comune in provincia di Varese sta decisamente spopolando in queste ore su Facebook e a dire la verità sta ricevendo una sonora spinta anche attraverso l'applicazione di messaggistica WhatsApp. Peccato che la notizia non abbia alcun fondamento di verità, come tante altre distribuite in questi tempi di fake news.Ildinon è affatto intervenuto sulla questione dell'utilizzo dididelle scuole del corrispettivo comune. Ciò che è stato diffuso in queste ore sembra essere un comunicato stampa ufficiale ma altro non è che un contenuto creato ad arte da ...