RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100 Damiano d’accordo con Salvini sulla partenza a 62 anni

RIFORMA PENSIONI 2018/ La penalizzazione di Quota 100 a 62 anni per le donne (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , ultime notizie. La penalizzazione di Quota 100 a 62 anni per le donne . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 16:19:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI - quota 100 verso uno sdoppiamento : Lega rilancia per il 2021 : La quota 100 perfetta, come è stata ribattezzata dal Corriere della Sera. Dopo l'annuncio di Salvini su quota 100 a 62 anni [VIDEO], arrivano importanti novita' sul tema della Riforma pensioni. Infatti, il progetto della Lega sulla pensione anticipata non si fermerebbe a 62 anni e 38 di contributi, ma prevede l'uscita a 60 anni entro il 2021. La legge di Bilancio per il prossimo anno, dunque, ospiterebbe soltanto una forma iniziale e non ...