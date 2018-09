Piezzecore | Silvia è uscita dal gruppo

vanityfair

(Di venerdì 14 settembre 2018) Per uno strano moltiplicatore delle rotture di coglioni ho solo due figli ma ben 20 gruppi whatsapp di genitori. I gruppi whatsapp seguono la legge di conservazione della massa: nulla si crea, nulla si distrugge, in virtù del quale ildell’asilo non si estingue nemmeno quando i bambini sono all’università, ma muta semplicemente nome. Non più «mamme materna», ma «caffettino?». Un manipolo di irriducibili da anni continua a trovarsi nello stesso bar davanti all’asilo. La cosa estenuante è che devono ancora fissare l’appuntamento ogni mattina alle 7,45. «Viene qualcuno?» (plin, notifica). «Io» (plin) «Ci sono!» (plin). «Io purtroppo non posso» (plin). Sono ancora iscritta a gruppi di sport che i miei figli hanno praticato solo per qualche mese, gli altri membri non so nemmeno chi siano, ma evidentemente nel frattempo sono diventati amicissimi, perché (plin) organizzano scampagnate e ...