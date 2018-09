Le notizie di calciomercato | il futuro di Pogba ed il ritorno di fiamma dell’Inter

calcioweb.eu

: La #FIFA dice basta ai #prestiti selvaggi: in futuro ogni club potrà cedere soltanto 8 giocatori a titolo gratuito… - GoalItalia : La #FIFA dice basta ai #prestiti selvaggi: in futuro ogni club potrà cedere soltanto 8 giocatori a titolo gratuito… - GoalItalia : #AlexSandro è rimasto alla #Juventus ma a gennaio tutto potrebbe cambiare: sul brasiliano l'ombra di #Marcelo ?? - NandoPiscopo1 : RT @GoalItalia: La #FIFA dice basta ai #prestiti selvaggi: in futuro ogni club potrà cedere soltanto 8 giocatori a titolo gratuito in ogni… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Ledi– Il mercato è festa ma le società non stanno con le mano in mano in vista della finestra di gennaio. Mino Raiola ha già le idee chiare in merito a come proseguirà la carriera di Paul, uno dei gioielli del suo roster: il centrocampista francese, dopo la Serie A e la Premier League, sembra avviato verso la Lega spagnola. Stando a quanto rivela il Manchester Evenings, l’agente del giocatore avrebbe promesso anel 2016, durante la trattativa per ildalla Juve al Manchester, che “tre anni dopo l’avrebbe portato in Spagna”. Così il nuovo cambio di maglia potrebbe concretizzarsi entro la fine del 2019. Tra l’altro su, com’è ormai noto, è vivo l’interesse del Barcellona, che ha già provato a prelevarlo in estate. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche la concorrenza della Juventus, intenzionata a riportarlo in Italia in ...