Apre la stagione della caccia | animalisti in piazza | “troppi favori alle doppiette” 

Pintus@Ostia Antica Apre la stagione di Italia1 : Angelo Pintus Angelo Pintus apre la stagione di Italia1. Stasera in prima serata, il comico torna con il one-man-show Pintus@Ostia Antica. Una serata all’insegna della risata nella splendida cornice del Teatro Romano di Ostia Antica, dove Pintus alternerà comicità, imitazioni, musica, canto e ballo. Con lui, inoltre, saliranno sul palco due musicisti e un corpo di ballo. Lo show di Ostia Antica è la continuazione ideale dei precedenti ...

Il Teatro delle Ariette Apre la stagione con “Attorno a un tavolo” il 18 settembre : Roma – Il Teatro delle Ariette apre la stagione 2018/19 del Teatro Biblioteca Quarticciolo con “Attorno a un tavolo”, 18/21 settembre ore 21. Dopo il debutto a Primavera dei Teatri a Castrovillari, arriva a Roma al Teatro Biblioteca Quarticciolo dal 18 al 21 settembre (ore 21), il Teatro delle Ariette con la nuova produzione “Attorno a un tavolo (piccoli fallimenti senza importanza)” di Paola Berselli e Stefano Pasquini, regia Stefano ...

Italia 1 Apre la stagione comica con Angelo Pintus : Lo show di Ostia Antica è la continuazione ideale dei precedenti spettacoli ad Assago, Milano, e Verona. In particolare, Pintus racconterà quanto accaduto dopo l'emozionante colpo di scena dell'Arena,...

Il Macbeth Apre la nuova stagione di teatro : ... presentando il programma che prosegue il 22 novembre al Sociale , luogo deputato per tutti gli altri spettacoli, con Le baruffe Chiozzotte , di Carlo Goldoni in scena con il teatro Stabile del ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso Apre la sua stagione televisiva in totale sicurezza : ecco cosa si è inventata : C'erano grandi aspettative per il ritorno in televisione di Barbara D'Urso . Come lei stessa aveva già annunciato nel promo di Pomeriggio 5 , questa stagione sarebbe stata caratterizzata da tanti ...

Veronica Pivetti Apre la stagione al Ristori di Cividale : 'In linea con le attese di un pubblico attento e fedele, la programmazione annovera spettacoli di altissimo livello selezionati, assieme all'Ente Regionale Teatrale del FVG, fra le migliori proposte ...

Si Apre la nuova stagione sportiva delle reti Mediaset. Ecco tutte le novità : Nuovi programmi, nuovo Tg, nuovo calcio europeo: si apre la nuova stagione sportiva delle reti Mediaset. Da domenica 2 settembre debutta in seconda serata su Canale 5 il nuovo “Pressing”, il programma in diretta con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A. La rinnovata edizione di “Pressing”, in onda dalla terza giornata di Campionato, sarà condotta da Pierluigi Pardo con Giorgia Rossi ed Elena Tambini, ...

Rossetti - svelati alcuni titoli della stagione 2018-2019 : si Apre con 'I Miserabili' di Hugo : Nel cartellone dedicato ai temi e ai linguaggi contemporanei, da diverse stagioni, trovano spazio argomenti insoliti per il teatro, come la scienza o lo sport. 'A Night in Kinshasa' con Federico ...

Si Apre la stagione 2018 : il Museo d'Arte Sacra di Scaria dà il via a nuove iniziative : Dopo il grande successo dello scorso anno, il Museo d'Arte Sacra di Scaria in Valle Intelvi Como ha dato il via alla stagione 2018 con nuovi eventi e iniziative per la comunita' e per i turisti con lo scopo di diffondere e promuovere l'arte dei Maestri Intelvesi. Grazie al riconoscimento ottenuto da parte della Regione Lombardia all’interno del “Settimo Riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia”. Il Museo lo scorso hanno ha ...

Si Apre la stagione 2018 : il Museo d'Arte Sacra di Scaria dà il via a nuove iniziative : Dopo il grande successo dello scorso anno, il Museo d'Arte Sacra di Scaria in Valle Intelvi (Como) ha dato il via alla stagione 2018 con nuovi eventi e iniziative per la comunità e per i turisti con lo scopo di diffondere e promuovere l'arte dei Maestri Intelvesi. Grazie al riconoscimento ottenuto da parte della Regione Lombardia all’interno del “Settimo Riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia”. Il Museo lo scorso hanno ha ...

Teatro Ferento - ''Il pipistrello'' Apre sabato la 53esima stagione di spettacoli estivi : Gli spettacoli di Ferento, giunti al 53° anno, prevedono quest'anno 19 appuntamenti. Martedì 17 luglio, alle 21,15 nell'incantevole scenario dell'antico Teatro romano Pino Quartullo sarà l'...

Apre la 53° edizione della stagione di Ferento con 'Il Pipistrello' : Gli spettacoli di Ferento, giunti al 53° anno, prevedono quest'anno 19 appuntamenti. Martedì 17 luglio, alle 21,15 nell'incantevole scenario dell'antico teatro romano Pino Quartullo sarà l'interprete ...

Apre la stagione il Just Cavalli Restaurant Club di Porto Cervo - nel rinomato Golfo del Pevero : Per Nicola la Sardegna è motivo di ispirazione, ma non solo, perché guarda fuori dall'isola e si ispira molto a ciò che accade in tutto il mondo. Filia ha realizzato appositamente per Just Cavalli di ...

Eurolega : AX Milano Apre stagione : ANSA, - Milano, 9 LUG - Sarà l'Olimpia Milano ad avere l'onore di giocare la prima palla a due della prossima Eurolega. I campioni d'Italia, nella prima giornata, giocheranno a Podgorica, in ...