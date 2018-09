Trovati un buon avvocato Renzi replica così all' utente che lo attacca

Renzi gela su Facebook l'utente che lo attacca : " Trovati un buon avvocato" : Un utente ha accusato Matteo Renzi di aver preso i soldi destinati ai terremotati e lui, in risposta, gli ha detto di trovarsi un buon avvocato . Il botto e risposta durante una consueta diretta ...

Renzi risponde così a chi lo attacca in diretta Facebook : “Trovati un buon avvocato. Prendiamogli nome e cognome” : Durante la diretta Facebook da Palazzo Giustiniani, Matteo Renzi è stato attaccato da un utente di cui il senatore dem ha letto il commento: “Parlaci dei soldi ai terremotati che hai fatto sparire, ladro”. “Bene – ha commentato Renzi – preparati un buon avvocato“. L'articolo Renzi risponde così a chi lo attacca in diretta Facebook: “Trovati un buon avvocato. Prendiamogli nome e cognome” proviene da ...