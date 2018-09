È ora di smetterla di incolpare le donne per i fallimenti degli uomini

dilei

(Di giovedì 13 settembre 2018) Negli ultimi giorni è successa una cosa molto spiacevole: Ariana Grande è stata incolpata dai fan per la morte dell’ex ragazzo, il rapper MacMiller. Nonostante siamo ormai nel 2018 e certe cose dovrebbero essere superate, esiste ancora – in una parte della società civile – l’erronea convinzione che ledebbano badare alle azioni. Attenzione, non stiamo parlando del banale riguardo che ogni persona dovrebbe avere per il suo prossimo. Ma di un vero e proprio lavoro di cura delleverso i loro compagni, figli, fidanzati, mariti. Un uomo non riesce ad avere successo sul lavoro? È colpa della donna con cui vive, che gli rende la vita impossibile. Un uomo è sulla via dell’autodistruzione? Colpa della ragazza che l’ha lasciato. Un uomo prende sempre decisioni sbagliate? È colpa dell’influenza della sua compagna. Un leit motiv tanto assurdo quanto odioso ma che, purtroppo, ...