Calciomercato | la Premier League pronta a far crollare le commissioni per i procuratori

Inghilterra - Calciomercato : Premier pronta a frenare lo strapotere dei procuratori : La Premier League è pronta a frenare lo strapotere degli agenti dei calciatori nelle operazioni di calciomercato. Secondo quanto riferisce SKY Sports UK, i presidenti dei club inglesi sarebbero stanchi di pagare ricche commissioni ogni volta che bisogna imbastire un’operazione di mercato, con gli agenti che il più delle volte fanno anche da intermediari. Solo nell’ultimo anno, i club inglesi hanno pagato oltre 236 milioni di ...

Calciomercato - spesa record da 1.2 miliardi in Serie A : Premier più vicina. Juve la più spendacciona d'Europa : La chiusura anticipata del mercato in Italia rispetto agli anni passati ha cambiato le dinamiche dei trasferimenti, ma non certo la portata in termini economici. La crescita delle spese effettuate in ...

Calciomercato 2018 : come escono le big di Premier League : Con Eriksen a inventare e il campione del mondo Lloris tra i pali. Il mercato si è chiuso a zero, ma attenzione a quello in uscita, ancora aperto per tutte le squadre di Premier. Marca indica proprio ...

Il Calciomercato di Premier chiude : tutti i colpi della stagione 2018 : Il mercato inglese si chiude con i 20 club della Premier che fanno registrare un saldo negativo di oltre 900 milioni di euro. Tottenham a parte, le big si sono mosse tutte, spendendo cifre enormi. Ma ...

Calciomercato - Premier League : gli ultimi acquisti possibili - tutte le trattative : Bisgona partire dal presupposto che la stagione di Premier League 2018-2019 potrebbe riservare tante, tantissime sorprese. E col Calciomercato ancora in corso, a poche ore dal traguardo di chiusura ...

Pjanic agita il Calciomercato. La Juve incontra l'agente di Caldara : offerte da Premier e Borussia Dortmund : E' sempre molto attivo Fabio Paratici. Il direttore sportivo bianconero oggi, a Milano , ha incontrato nuovamente Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara e Sime Vrsaljko : al centro del dibattito, il ...

Calciomercato Roma - si attende un’offerta ufficiale dalla Premier per Alisson : l’agente in arrivo a Trigoria : Il procuratore del portiere brasiliano è in arrivo a Roma per parlare del futuro del proprio assistito, si attende un’offerta di Chelsea e Liverpool Il destino di Alisson resta avvolto nel mistero, il portiere brasiliano si gode le vacanze post Mondiale e continua a tenere vivi i contatti con il proprio agente per capire quale possa essere la sua destinazione. La Roma è tranquilla, forte del lungo contratto in essere ma attende ...