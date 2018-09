La Commissione Ue | Minimo tre mesi di detenzione per evitare fuga dei migranti

ilgiornale

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Laeuropea ha presentato una proposta che prevede di imporre agli Stati membri undi trediper iirregolari perfughe e facilitare i rimpatri. La proposta è contenuta nell'ultimo pacchetto sull'immigrazione presentato in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente della, Jean-Claude Juncker, ha pronunciato durante la plenaria del Parlamento.Lapunta a una revisione mirata della direttiva rimpatri per contribuire a accelerare le procedure, impedire le fughe e i movimenti secondari irregolari e aumentare il numero di rimpatri effettivi. L'esecutivo comunitario propone di introdurre una nuova "procedura di frontiera" per fare in modo che, se la domanda d'asilo è respinta, il migrante venga direttamente indirizzato verso una procedura di rimpatrio semplificata, senza applicazione del periodo ...