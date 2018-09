“Marchiata a fuoco” Choc in Italia | 46enne violentata per giorni dal fidanzato-aguzzino

caffeinamagazine

(Di martedì 11 settembre 2018) Abusata,, picchiata a sangue. Ancora una volta, ancora una donna vittima della follia umana. Quante di queste storie siamo costretti a raccontare quotidianamente? Una barbaria senza fine, un’escalation di violenza che sembra non trovare tregua. Nelle ultime settimane storie simili sono arrivate da Verona (dove una donna è stata prigioniera in un cassone di ferro per quasi due settimane) e Parma (con Federico Pesci, noto imprenditore della zona, autore di una notte di follia ai danni di una ragazzina di ventuno anni); adesso, invece, teatro dell’orrore è Caserta, nel napoletano. Una donna di 46 anni è rimasta per trein balia del compagno violento, subendo da quest’ultimo abusi sessuali e pestaggi continui che le hanno procurato fratture e contusioni. L’autore dell’orribile gesto è un ragazzo di 25 anni,della vittima, arrestato ...