Maltempo | temporale nel Ragusano | disagi e strade allagate

Maltempo - forte temporale nella notte a Fiumicino : smottamento di fango e detriti : Il forte temporale della scorsa notte sul litorale romano ha provocato lo smottamento di terreno collinare, con fango e detriti, sulle strade nelle zone di Castiglione e via Crescini, ad Aranova, nella parte nord di Fiumicino. “La scorsa notte è piovuto abbondantemente e nella zona limitrofa al fontanile si sono riversati fango e detriti. Abbiamo fatto intervenire immediatamente una squadra edile. Il fango verrà rimosso con un mezzo ...

Maltempo - temporale su Napoli : dirottati cinque voli : A causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città di Napoli nel tardo pomeriggio di oggi cinque voli, che dovevano atterrare all’aeroporto di Capodichino, sono stati dirottati quattro a Fiumicino ed uno a Bari. Gli aerei dirottati a Fiumicino provenivano da Dublino, Linate, Orly e Venezia mentre quello dirottato a Bari proveniva da Bari. In mattinata altri due voli sono stati dirottati a Bari. L'articolo Maltempo, temporale su ...

Maltempo - temporale a Napoli : tetto vola e due aerei dirottati : Mattina di Maltempo a Napoli. Un temporale ha imperversato dalle 9 sul capoluogo campano, e per il vento forte e i fulmini due aerei che dovevano atterrare all’aeroporto di Capodichino sono stati dirottati su quello di Bari, mentre per altri voli si registrano lievi ritardi. Il vento ha anche scoperchiato il tetto di una palazzina in via del tempio nel quartiere di San Pietro a Patierno, e alcune auto sono rimaste danneggiate dai materiali ...

Maltempo Giappone : temporale spettacolare e “fulmine a ciel sereno” su Tokyo [VIDEO] : Di tanto in tanto il meteo produce un fenomeno perfetto, da manuale. E a volte qualcuno lo cattura in maniera impeccabile. È quanto successo a Tokyo: un temporale da manuale catturato in un incredibile video in timelapse. Questo temporale ha mostrato una forma di Cumulonimbus capillatus incus, nubi del genere Cumulonimbus che hanno raggiunto il livello di stabilità stratosferica e che terminano con una caratteristica forma a incudine. Si tratta ...

Maltempo - temporale a Livorno : stop temporaneo ai bagni : A seguito del temporale che si è abbattuto ieri sulla città di Livorno, oggi con ordinanza del sindaco Filippo Nogarin è stato istituito il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa corrispondente alle acque di balneazione denominate ‘Terrazza Mascagni’ e ‘Bellana’. L’ordinanza, rende noto il Comune, rimarrà in vigore fino a quando i campionamenti, che saranno svolti da Arpat, non daranno esito ...

Maltempo Umbria : forte temporale a Perugia - uomo bloccato in sottopasso allagato : forte temporale nel pomeriggio su Perugia e provincia: registrati numerosi danni e allagamenti. Un uomo è rimasto bloccato con la sua automobile in un sottopassaggio nella zona di Gubbio: tempestivo l’ intervento dei vigili del fuoco, che hanno aiutato l’automobilista. Un albero si è abbattuto nella zona di Umbertide, lungo la E-45: la strada è rimasta chiusa al traffico per consentire la rimozione della pianta. Segnalati numerosi ...

Maltempo Napoli - violento temporale ad Acerra : danni - allagamenti e disagi : Violenta ondata di Maltempo nelle scorse ore ad Acerra: un temporale ha causato numerosi danni ad abitazioni private, allagamenti e disagi. Vento e pioggia hanno danneggiato la tensostruttura sportiva di via Manzoni, con la rimozione della tenda di copertura della struttura, e numerosi alberi sono caduti in diverse parti della città. Registrati allagamenti di alcune strade anche a Melito, Giugliano e Sant’Antimo. L'articolo Maltempo ...

Maltempo - violento temporale su Potenza : chiusi gli uffici Asp : A causa del forte temporale che si e’ verificato su Potenza, nel pomeriggio di oggi, l’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono stati chiusi, in maniera temporanea, presso la sede Asp di Via Ciccotti, i piani del plesso in cui vengono effettuati i servizi Veterinari, di Assistenza Protesica e Ser.D., con esclusione della somministrazione farmaci agli utenti garantita in altri locali di Via Ciccotti. La chiusura si è resa necessaria ...

Maltempo - temporale a Ragusa : pioggia e vento forte : Il Maltempo e' arrivato anche a Ragusa. Lo aveva annunciato la |protezione Civile della Sicilia in tutta la Regione. Strade allagate e vento forte.

Maltempo : sorpresi da temporale sull’Etna - soccorsi 14 turisti lungo il sentiero di Serracozzo : Intervento da parte degli uomini della stazione di Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nei confronti di un gruppo di 14 turisti francesi a quota 1800 metri, lungo il sentiero di Serracozzo: il gruppo era partito per un’escursione ma è stato sorpreso da un temporale con fulmini e grandine. I tecnici hanno raggiunto il gruppo e portato tutti presso il rifugio più vicino. Il Soccorso Alpino e Speleologico chiede ai ...

