Virginia Raggi costretta a cambiare numero di telefono | ecco perchè

A Roma Virginia Raggi ordina 93 auto blu - bufala o verità? Spunta un link ufficiale : Torna sotto la luce dei riflettori Virginia Raggi. Il Sindaco di Roma ("la sindaca" proprio non si può leggere) a quanto pare ha deciso di ordinare la bellezza di 93 auto blu, anche se al momento della pubblicazione del nostro pezzo qualcuno ipotizza che possano essere scelti anche colori differenti nel lotto. Si tratta di un vero e proprio noleggio, nonostante il fatto che sui social abbia preso piede la voce che in realtà la news fosse la ...

Diffamazione - gip di Roma archivia la sindaca Virginia Raggi per frase su Pd : Il gip di Roma ha archiviato l’indagine che vedeva il sindaco di Roma, Virginia Raggi, indagata per Diffamazione in relazione ad alcune sue affermazioni sul Partito Democratico. Lo ha deciso il giudice Fabio Mostarda accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. La vicenda risale all’ottobre del 2016 quando la prima cittadina della Capitale scrisse un post sul suo profilo Facebook: “Affari con la mafia? Mica siamo ...

Lotta dura agli 'zozzoni' : Virginia Raggi posta il video di un uomo che scarica mobili in strada : Una cittadina si è armata di telecamera e ha filmato la scena: la polizia locale ha trovato e multato il colpevole

"Roma è sporca e invasa dai gabbiani". Il New York Times attacca Virginia Raggi : "Quando a Roma i gabbiani fanno ciò che vogliono". Si intitola così un lungo reportage del New York Times sulla città di Roma "invasa da enormi gabbiani". "Per anni i romani si sono lamentati del degrado della loro città: le buche, gli autobus in fiamme, i parchi incolti e la spazzatura non raccolta... - scrive il quotidiano sull'edizione odierna - Ma i gabbiani non si lamentano degli spazi troppo cresciuti e del cibo ...

Il flop di Conte - i ratti di Virginia Raggi : Palazzo - tutto il peggio della settimana : E poi il sudore di Salvini, i ragionamenti di Di Maio e le sparate della Mussolini. Anche negli ultimi sette giorni la politica non ci ha risparmiato uscite discutibili. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

Il governo in soccorso di Virginia Raggi. Cabina anti-crisi sui rifiuti romani al ministero dell'Ambiente : Il problema dei rifiuti a Roma è ancora lontano da una soluzione ed è il governo, secondo quanto riferisce Il Messaggero, a provare a dare una mano alla sindaca Virginia Raggi. Decreto datato 8 agosto: il ministero dell'Ambiente assume la guida di una nuova Cabina di regia anti-crisi.Come funzionerà e quali compiti avrà la Cabina di regia?"Sarà coordinata dal ministro in persona e metterà insieme Comune, ...

Roma - Virginia Raggi gran colpo per avere fondi Extra per Scuole e Buche. : Raggi in pressing su Tria per una manovra bis a settembre, lo scrive il Messaggero L’asse tra il Campidoglio pentastellato e il governo gialloverde potrebbe portare nel forziere della giunta di Virginia Raggi altri 180 milioni di euro. La sindaca è in pressing da settimane, il rapporto con l’esecutivo Conte è buono, ma per allargare i cordoni della borsa comunale serve un ultimo avallo da parte del Ministero delle Finanze guidato da Giovanni ...

Virginia Raggi : "Dimissioni? Se condannata - rispetterò le regole" : Non c'è stato nessun effetto dalla politica buonista, e non serve neanche lo smantellamento tout court: noi puntiamo all'inclusione'.

Tiberis - spiaggia sul Tevere/ Virginia Raggi inaugura il "lido" a ingresso libero : Ogni novità porta con sé polemiche e la voglia di dimenticare tutto quello che è successo in passato, Virginia Raggi inaugura la spiaggia sul Tevere e prova a far dimenticare tutto(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 12:49:00 GMT)

"Pulite le strade che arriva la Raggi". Finto blitz imbarazza Virginia : "Mercoledì 1 agosto alle ore 17 la sindaca di Roma visiterà il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile [...] Per l'occasione gli uffici provvederanno ciascuno per la parte di competenza: il servizio di viabilità e assicurare la presenza del fotografo".Inizia così la breve (ma intensa) circolare che il gabinetto di Virginia Raggi ha diffuso. arrivano la sindaca e il ministro Danilo Toninelli e scatta l'ordine: pulire e madare il ...

Salvini riceverà Virginia Raggi : "Non vedo l'ora di sigillare i campi rom e restituire quegli spazi ai cittadini" : Virginia Raggi oggi andrà al Viminale alle 12.30 per incontrare Matteo Salvini. Il ministro dell'interno ha parlato di questo confronto in un'intervista al quotidiano Il Tempo: "Oggi incontrò la Raggi e la convincerò a chiudere i campi Rom a Roma". E, sulla questione, ha sottolineato che vorrà "essere d'aiuto con i fatti non con le parole". Salvini ha poi aggiunto: "conosco bene i dossier della Capitale molti campi li ...

Il 'benaltrismo' anti-Rom di Salvini contro Virginia Raggi : Roma, 19 lug., askanews, - 'Ormai passo più tempo a Roma che altrove. La prossima settimana incontrerò anche la sindaca Raggi. Alcune idee per mettere a posto le varie questioni le ho'. Lo ha ...

La terza via di Virginia. La Raggi sfida Salvini : venerdì sarà in Romania per supervisionare il rientro in patria di alcune famiglie rom con l'aiuto del Campidoglio : La terza via di Virginia Raggi sui campi rom è partita lo scorso maggio con una delibera ad hoc della giunta capitolina. E domani prenderà il volo. Letteralmente. Perché la prima cittadina si imbarcherà su un aereo destinazione Craiova, Romania. A trovare due dei nuclei familiari che hanno accettato il reinserimento nel paese d'origine dopo lo sgombero del Campig river, uno degli insediamenti presenti sul territorio ...