TERREMOTO NEL MATESE | AVVERTITO IN CAMPANIA E MOLISE Ultime notizie Ingv | scossa di M

Scossa di TERREMOTO NEL Matese - avvertita dalla Campania al Molise : Trema la terra di notte nel Matese con un sisma avvertito chiaramente dalla gente ma che non ha provocato danni. Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dalla sala sismica dell'...

Scossa di TERREMOTO NEL Matese - avvertita dalla Campania al Molise : Trema la terra di notte nel Matese con un sisma avvertito chiaramente dalla gente ma che non ha provocato danni. Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dalla sala sismica...

TERREMOTO NEL Matese - avvertito dalla Campania al Molise : Trema la terra di notte nel Matese con un sisma avvertito chiaramente dalla gente ma che non ha provocato danni. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dalla sala sismica dell'...

Benevento : scossa di TERREMOTO avvertita nel Matese in nottata - Area ad alto rischio sismico : scossa di terremoto modesta avvertita a nord di Benevento nel cuore della notte. Ecco i dati INGV. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 9 settembre 2018, esattamente...

TERREMOTO Giappone : il premier in visita a Hokkaido nelle zone colpite : Il premier Giapponese Shinzo Abe ha reso noto oggi che si recherà in visita nelle zone colpite dal Terremoto due giorni fa: sarà a Hokkaido domani per verificare i danni. Il capo del governo si recherà nella città di Atsuma, dove la scossa ha causato smottamenti e grosse frane che hanno distrutto case e strade. Le vittime sono al momento 35. Circa 40mila persone – tra vigili del fuoco, soldati e poliziotti – lavorano senza sosta alle ...

Scossa di TERREMOTO magnitudo 6.1 nelle Filippine [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Marche : lieve scossa di TERREMOTO avvertita nel fermano - dati INGV : Debole scossa di terremoto avvertita tra maceratese e fermano, ecco i dati INGV. Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata oggi, 7 settembre 2018, esattamente alle 07.44, nelle...

Fortissimo TERREMOTO alle Fiji nel mantello terrestre : trema l'oceano Pacifico - come ad agosto : Nuova fortissima scossa di terremoto alle isole Fiji. Sisma a grandissima profondità, nel mantello, come ad agosto. trema nuovamente l'oceano Pacifico a distanza di tre settimane, in maniera...

TERREMOTO Giappone - prevista pioggia nelle prossime 24 ore : aumenta il rischio di frane e crolli [GALLERY] : 1/27 ...

Ischia - premier Conte nelle zone del TERREMOTO/ Casamicciola - "presto decreto per la ricostruzione" : Ischia, premier Conte nelle zone del terremoto. Ultime notizie Casamicciola, il commento del presidente del Consiglio: "presto decreto per la ricostruzione"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:03:00 GMT)

Nonna Peppina - tornata nella sua casetta dopo il TERREMOTO : “Dovete ricostruire in fretta” : Nonna Peppina, al secolo Giuseppa Fattori, 96 anni da compiere in autunno, è finalmente tornata nella casetta di legno costruita a San Martino di Fiastra vicino alla sua abitazione inagibile per il terremoto che ha colpito il Centro-Italia: “Ringrazio tutti. Chi mi ha voluto bene e chi mi ha voluto male”.Continua a leggere

L'arrivo di Fico alla Festa dell'Unità ha scatenato un TERREMOTO NEL Pd : Nel Partito democratico le tensioni hanno ormai superato livelli di guardia, come certifica anche il 'termometro' dei deputati dem: dall'apparizione di Roberto Fico alla Festa dell'Unità, salutata con entusiasmo dai militanti presenti a Ravenna, il gruppo Whatsapp su cui i parlamentari si scambiano informazioni e opinioni continua a bippare di nuove notifiche. Particolarmente attivi sono gli esponenti vicini ...

TERREMOTO nelle Marche - nonna Peppina torna a casa a Fiastra : Seduta fuori casa a prendere l'aria buona di Fiastra , più serena, dopo un pranzo in famiglia con le due figlie Gabriella e Agata e i parenti, come non le accadeva da undici mesi. Il ritorno nella ...

Violento TERREMOTO sull'isola di Hokkaido - nel Giappone settentrionale : Un Violento terremoto di magnitudo 6.7 della scala Richter ha colpito l'isola di Hokkaido, nel Giappone settentrionale. L'area maggiormente interessata è risultata essere quella meridionale dell'isola, fra le città di Tomakomai e Sapporo-Shi, capitale della prefettura di Hokkaido, che ospita una popolazione di circa 2 milioni di persone, sita a soli 47 chilometri dal luogo esatto dell'epicentro del sisma. L'evento sarebbe stato distintamente ...