Pallavolo | iniziata la preparazione dell’Under 18 e dell’Under 16 della Millenium Brescia

sportfair

: RT @SdTifo: La nuova stagione di Scuola di Tifo è ufficialmente iniziata! Prima tappa, l'Asd Polisportiva Monte San Pietro che ci ha ospita… - abottiglieri191 : RT @SdTifo: La nuova stagione di Scuola di Tifo è ufficialmente iniziata! Prima tappa, l'Asd Polisportiva Monte San Pietro che ci ha ospita… -

(Di domenica 9 settembre 2018) La stagione 2018-19 del settore giovanileè entrata nel vivo con l’iniziodelle piccole Leonesse dell’Under 18 (serie D) e Under 16 (Prima Divisione) I due gruppi agli ordini di Matteo D’Auria, Gabriele Montano e Mattia Cozzi, si sono ritrovati nei giorni scorsi presso la palestra polivalente Raffaello in via Raffaello Sanzio a(quartiere San Polo), impianto che dalla scorsa stagione, in accordo con l’amministrazione comunale, è gestito direttamente dalla società bianconera, con la voglia ed il desiderio di disputare una stagione da protagonisti con un’attenzione alla crescita tecnica di ogni atleta e diventare nel tempo un punto di riferimento per la serie A1. Il nuovo progetto giovanile, dunque, ha preso il via. “La partenza è stata entusiasmante – spiega il coordinatore tecnico ...