Mar de colores | Alvaro Soler nuovo album Record di vendite a poche ore dall' uscita

Alvaro Soler racconta Mar de Colores e la sua musica - “canzoni allegre perché abbiamo già tanti problemi nella vita” : Alvaro Soler rilascia oggi Mar de Colores, il nuovo album di inediti che segue il successo di Eterno Agosto. Non un hit maker passeggero ma un artista internazionale in grado di conquistare il pubblico europeo con la sua musica. Non solo tormentoni estivi o possibili tali ma anche ballate è ciò che troviamo nel nuovo disco di Alvaro Soler, disponibile da oggi in tutti i negozi e in digitale. L'artista incontrerà i fan italiani in occasione ...