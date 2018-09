Guida Destiny 2 I Rinnegati | come sbloccare Asso di Picche | il cannone portatile

optimaitalia

(Di venerdì 7 settembre 2018) Con2 Itra le tantissime novità è arrivata anche l'ex-arma di Cayde-6, ildi, questa volta rinforzata con un perk aggiuntivo, Memento Mori, che infligge danni bonus quando viene ricaricato dopo un’uccisione. Il radar rimane attivo quando si mira.Bene, quest'arma si può, ma dovete davvero sudare per ottenerla. Fortunatamente vi diremo noifare grazie a questa pratica.In2 Iquest'arma viene usata proprio da Uldren per colpire Cayde-6, quindi è una questione di principio, va recuperata. Eccofarlo p.1 - Bisognerà recuperare quest'arma proprio da Uldren Sov. La riceverete sconfiggendolo, anche se non sarà intatta.2 - L'arma rotta si deve portare a Banshee-44, l'armaiolo, nella torre. Fornirà dei compiti da completare per raccogliere i dati necessari perciare l'arma alle mani ...