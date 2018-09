Huawei Nova Young Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Huawei Nova Young è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Huawei Nova Young Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Huawei Nova Young? Stai pensando di Comprare Huawei Nova Young? In entrambi i casi, ottima […]

Huawei Nova 3 raggiunge i 2 milioni di unità spedite e guadagna la colorazione rossa : Ottime notizie per la serie Nova 3 di Huawei che raggiunge in un mese i due milioni di unità spedite e guadagna la colorazione rossa. L'articolo Huawei Nova 3 raggiunge i 2 milioni di unità spedite e guadagna la colorazione rossa proviene da TuttoAndroid.

Manuale Huawei Nova 3 Guida istruzioni Pdf Download : Manuale Huawei 3 Pdf è disponibile per il Download Tutte le informazioni e le Guida per poter configurare lo smartphone Android

Huawei Nova 2 e BQ Aquaris X Pro si aggiornano : Android 8.0 Oreo e patch di luglio : Huawei Nova 2 e BQ Aquaris X Pro ricevono un nuovo aggiornamento: nel primo caso arriva Android 8.0 Oreo, nel secondo le patch di sicurezza di luglio 2018 e qualche correzione di bug. L'articolo Huawei Nova 2 e BQ Aquaris X Pro si aggiornano: Android 8.0 Oreo e patch di luglio proviene da TuttoAndroid.

Genova - Toti e Bucci hanno incontrato una delegazione di Huawei : Genova - Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti , e il sindaco di Genova, Marco Bucci , hanno incontrato oggi una delegazione di Huawei, formata da Maja Novacic , head of public affairs, , ...

Huawei Nova 3i annunciato ufficialmente in Cina : Huawei ha annunciato ufficialmente Huawei Nova 3i, disponibile per adesso solo in Cina. Lo smartphone è una versione più economica di Nova 3, annunciato […] L'articolo Huawei Nova 3i annunciato ufficialmente in Cina proviene da TuttoAndroid.

Lascia tutti senza fiato il nuovo Huawei Nova 3 : le specifiche che non ti aspetti : Una piacevolissima sorpresa il neo presentato Huawei Nova 3, da poco resosi ufficiale, anche se per il mercato cinese, dove debutterà il 20 luglio nelle nuance cromatiche Purple, Black, Blue e Gold ad un prezzo non ancora reso noto. Sapevamo sarebbe arrivato un dispositivo di questo genere, ma non che fosse equipaggiato con una così generosa dotazione hardware, che siamo lieti di menzionarvi a seguire: display da 6.3 pollici FullHD+ ...

Huawei Nova 3 è ufficiale - con notch - Kirin 970 e schermo da 6 - 3 pollici : Con una settimana di anticipo rispetto alle previsioni, Huawei ha annunciato il nuovo top di gamma Huawei Nova 3, con una scheda tecnica davvero interessante. L'articolo Huawei Nova 3 è ufficiale, con notch, Kirin 970 e schermo da 6,3 pollici proviene da TuttoAndroid.

Svelata in anticipo la scheda completa di Huawei Nova 3 : quasi certa la presenza di Kirin 970 : A una settimana dalla presentazione, che avverrà il prossimo 18 luglio, la scheda tecnica di Huawei Nova 3 viene Svelata insieme ai render stampa. L'articolo Svelata in anticipo la scheda completa di Huawei Nova 3: quasi certa la presenza di Kirin 970 proviene da TuttoAndroid.

Su Huawei TalkBand B5 parla l’azienda - mentre Huawei Nova 3 mostra le probabili colorazioni al lancio : He Gang, a capo della divisione smartphone dell'azienda cinese, ha confermato che il nuovo Huawei TalkBand B5 arriverà nel giro di poco L'articolo Su Huawei TalkBand B5 parla l’azienda, mentre Huawei Nova 3 mostra le probabili colorazioni al lancio proviene da TuttoAndroid.