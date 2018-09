Power Hits Estate 2018 | trionfa Loredana Bertè con i Boomdabash davanti a un’Arena di

Vincitore Power Hits Estate 2018 : il trionfo di Loredana Bertè e Giusy Ferreri : Ieri sera all'Arena di Verona si è tenuta la serata finale del Power Hits Estate 2018, il concorso che viene indetto ogni anno da RTL 102.5 e Radio Zeta per decretare la canzone tormentone dell'Estate. Un evento che per certi versi ricorda le mitiche serate finali del Festivalbar dalla splendida cornice dell'Arena di Verona e che ha attirato l'attenzione di tantissimi spettatori. L'Arena, infatti, era sold out e in tantissimi hanno to la serata ...

Tutti i vincitori di RTL 102.5 Power Hits Estate da Giusy Ferreri e Loredana Bertè a Negramaro e Nek : Sono stati svelati Tutti i vincitori di RTL 102.5 Power Hits Estate nel corso della serata-evento finale che si è tenuta all'Arena di Verona lunedì 3 settembre 2018. Sul palco si sono esibiti alcuni degli artisti italiani ed internazionali in radio nei mesi estivi con una canzone apprezzata dal pubblico italiano e sono stati assegnati premi speciali prima del trofeo conclusivo assegnato alla Power Hit dell'Estate 2018. Ad aggiudicarsi il ...

Boomdabash & Loredana Bertè premiati al Power Hits Estate 2018 : L'anno scorso lo avevamo scritto perché, essendo la prima edizione se ne aveva avuta, netta, una chiara impressione. Quest'anno, appena passata la nottata della finale in un'Arena di Verona sold out, ...

Premio Power Hits Rtl 102.5 : 'Non ti dico no' di Boomdabash e Loredana Bertè è il tormentone dell'estate : 'Non ti dico no' è il tormentone di questa estate. Almeno secondo Rtl che ha assegnato a Boomdabash e Loredana Bertè il Premio Power Hits Estate di RTL 102.5. 'Ho visto tanti ragazzi giovani ai miei ...

Tutti gli ospiti della finale di RTL 102.5 Power Hits Estate in diretta da Verona - da Benji e Fede a Emma e Negramaro : Gli ospiti della finale di RTL 102.5 Power Hits Estate sono pronti a salire sul palco dell'Arena di Verona per dare vita all'evento sold-out che andrà in onda in diretta il 3 settembre sulle frequenze dell'emittente radiofonica di Lorenzo Suraci. La serata, per la quale non sono più disponibili i biglietti in prevendita poiché andata esaurita, sarà trasmessa su RTL 102.5 in chiaro al canale 36 del digitale terrestre e al 750 di Sky. L'evento ...