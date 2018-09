Malagò | ' Olimpiadi 2026? Facciamo squadra o sarà flop Per il presidente FIGC serve il

Olimpiadi 2026 : Malagò - si faccia squadra : Il capo dello sport italiano ha quindi concluso: "La prossima settimana, in base alla loro disponibilità, ci si incontrerà dal sottosegretario Giorgetti prima singolarmente e poi congiuntamente con ...

Olimpiadi 2026 - Malagò al sindaco Sala : 'Fare squadra o sono problemi' : Parlando a margine della Giunta del Coni , secondo il capo dello sport italiano 'la Figc oggi ha un sistema elettivo unico al mondo, vota per blocchi, le componenti, e quando si viene eletti è umano ...

Olimpiadi : Malagò - presto incontro governo : ANSA, - RIMINI, 25 AGO - "C'è stato agosto e le tragedie di Genova e del Pollino, penso che il governo abbia avuto cose onestamente ben più importanti e serie: erano previsti incontri in questo ...

Olimpiadi invernali - Malagò : “abbiamo accontentato le richieste del Governo” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato della decisione di presentare una candidatura congiunta per le Olimpiadi invernali “Abbiamo fatto esattamente quello che ci è stato chiesto dal governo. Poi nella vita non ci si deve stupire di niente, ma è evidente che ci siamo attenuti alle indicazioni, a partire dai costi”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo a una domanda sull’appoggio ...

Olimpiadi 2026 - Sala molla Malagò : “Ha prevalso la politica. Milano disponibile solo a ospitare gare - non per governance” : Milano, Cortina e Torino, tutte insieme appassionatamente. Questo il progetto del Coni e di Giovanni Malagò per far nascere la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Tutti contenti, dal governo M5s-Lega ben rappresentato alle amministrazioni delle tre città: questo il piano del numero uno dello sport. E invece da Beppe Sala arriva il primo schiaffo: “Le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e ...

Olimpiadi - Malagò candida l’Italia : “Milano - Torino e Cortina per l’edizione del 2026” : Il numero uno del Coni conferma l'intenzione di presentare la candidatura congiunta delle tre città per l'edizione invernale del 2026: "Abbiamo il sì di Milano e Cortina, ora aspettiamo anche quello di Torino. Questa è un’occasione più unica che rara". Chiara Appendino, sindaca del capoluogo piemontese, aspetta però la decisione del governo: "Noi siamo a disposizione, ma le decisioni spettano all'esecutivo".Continua a leggere