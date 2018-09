Filippo Bisciglia | si fa viva Pamela Camassa dopo il silenzio | gesto

TEMPTATION ISLAND VIP/ Anticipazioni : video - gli auguri di Filippo Bisciglia a Simona Ventura : TEMPTATION ISLAND Vip, video: Filippo Bisciglia fa gli auguri a Simona Ventura per il suo viaggio nei sentimenti. I nomi di tutte le coppie e dei tentatori.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 03:10:00 GMT)

Simona Ventura a Temptation Island Vip : gli auguri di Filippo Bisciglia : Temptation Island Vip: Filippo Bisciglia fa una dedica alla Ventura per il suo debutto Ieri sono iniziate ufficialmente le riprese della prima edizione di Temptation Island Vip, e ovviamente l’hype nei telespettatori è già alle stelle. Ma chi saranno le coppie che hanno deciso di mettere a repentaglio il loro amore, partecipando al reality show vip condotto da Simona Ventura? Da Uomini e Donne ci saranno Sossio Aruta e Ursula e Nilufar ...

Temptation Island Vip - Filippo Bisciglia : in bocca al lupo 'social' a Simona Ventura (video) : Un post condiviso da Filippo Bisciglia (@FilippoBisciglia) in data: Ago 27, 2018 at 11:52 PDT La prima edizione di Temptation Island Vip da ieri, 27 agosto, è in fase di registrazione. Gli indizi arrivano direttamente dall'account di Simona Ventura, conduttrice del reality show che (secondo le ultime indiscrezioni) sarà trasmesso su canale5 ad ottobre.Il programma arriva a qualche mese di distanza dal termine delle riprese dell'edizione ...

Filippo Bisciglia lodato - Pamela preoccupa : il loro silenzio allarma : Filippo Bisciglia acclamato (in molti lo vorrebbero al posto di Simona Ventura), Pamela preoccupa i fan per la forma fisica (foto). Nel frattempo i due non si mostrano assieme: si sono lasciati? La situazione Continuano a correre le voci che vedrebbero la relazione sentimentale di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa in forte crisi. Oltre a […] L'articolo Filippo Bisciglia lodato, Pamela preoccupa: il loro silenzio allarma proviene da Gossip ...

Crisi d’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa? Lei rompe il silenzio : Filippo Bisciglia, è arrivata al capolinea la storia d’amore? Finalmente Pamela Camassa rompe il silenzio e dà una risposta chiara Nei giorni scorsi il gossip attorno a Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è diventato rovente. Le voci sulla forte Crisi che si sarebbe abbattuta sulla loro love story (lunga ormai 10 anni) sono diventate di ora in ora sempre più tambureggianti, tanto che in molti scommettevano addirittura su una rottura già ...

Filippo Bisciglia/ Ecco quando c'è stata la svolta della sua carriera (replica) : Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island torna in televisione su Canale 5 per una replica del programma Maurizio Costanzo Show in onda proprio oggi, 12 agosto 2018(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 08:47:00 GMT)

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati? / Lei rompe il silenzio e chiarisce che la verità è... : Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati? Lei rompe il silenzio dopo settimane e chiarisce sui social con un "no" secco che smentisce la crisi....(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 16:16:00 GMT)

Filippo Bisciglia - finita con Pamela? Finalmente parla la Camassa : Filippo Bisciglia, è arrivata al capolinea la storia d’amore? Finalmente Pamela Camassa rompe il silenzio e dà una risposta chiara Nei giorni scorsi il gossip attorno a Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è diventato rovente. Le voci sulla forte crisi che si sarebbe abbattuta sulla loro love story (lunga ormai 10 anni) sono diventate di […] L'articolo Filippo Bisciglia, finita con Pamela? Finalmente parla la Camassa proviene da Gossip ...

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa : aria di crisi per la coppia? : Il conduttore di Temptation Island 2018 e la ex-Miss Mondo Italia erano ormai coppia fissa da più di dieci anni, e pur non rilasciando dichiarazioni su progetti futuri insieme avevano sempre ...

Filippo Bisciglia sarebbe in crisi con Pamela Camassa : gli indizi sospetti dopo Temptation : Per Filippo Bisciglia, padrone di casa di Temptation Island, questo potrebbe essere un periodo non facile dal punto di vista sentimentale. Nonostante il grande successo che ha registrato in televisione la quinta edizione del reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino Srl di Maria De Filippi, sembrerebbe che ci sia un po' di aria di crisi con la sua compagna storica, Pamela Camassa, con la quale fa coppia fissa da oltre dodici anni. A ...

Filippo Bisciglia E PAMELA CAMASSA SI SONO LASCIATI?/ "Da mesi non si vedono insieme" : cosa sta accadendo? : Sicuramente non sarà stato un video a mettere in crisi FILIPPO BISCIGLIA e PAMELA CAMASSA ma sembra che gli indizi sulla rottura siano ormai diventati prove evidenti, ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa : forte crisi? Si parla di rottura : Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: è forte crisi? Voci insistenti parlano persino di rottura dopo 10 anni d’amore: tutti gli indizi su quanto sta accadendo alla coppia Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono ai ferri corti? La notizia sta rimbalzando un po’ ovunque e sta facendo molto rumore, visto che il conduttore di Temptation Island e […] L'articolo Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: forte crisi? Si parla di rottura ...

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati?/ Dall'assenza a Temptation Island 2018 alle foto sparite : Sicuramente non sarà stato un video a mettere in crisi Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ma sembra che gli indizi sulla rottura siano ormai diventati prove evidenti, ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 11:39:00 GMT)

“È così”. Filippo Bisciglia - la ‘botta’ dopo Temptation Island : cosa è successo al conduttore : Terminata un’edizione da record in fatto di ascolti, “Temptation Island” ha chiuso i battenti tra riconciliazioni e addii. I protagonisti sono tornati alle loro vite, il padrone di casa e conduttore Filippo Bisciglia ha voluto rivolgere loro un’affettuosa dedica. Postando su Instagram una foto con le coppie ancora insieme (Oronzo e Valentina, Ida e Riccardo, Raffaela e Andrea, Giada e Francesco) e una con gli ex ...