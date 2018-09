Cultura e sport | a Città di Castello premiati Sacchi | Audisio e Paganin

"Arte - sport - natura e Cultura per promuovere la Cultura del dono del sangue" : Arte, natura, sport e cultura per attirare l'attenzione sulle tematiche della donazione del sangue nel periodo estivo in cui a volte i centri trasfusionali possono essere in affanno sia per il fatto ...

Corri la vita : sport - Cultura e solidarietà contro il tumore al seno : Edizione numero 16 per Corri la vita domenica 30 settembre a Firenze. Si tratta di uno degli appuntamenti podistici nazionali più celebri che uniscono sport, cultura e solidarietà promuovendo la raccolta di fondi per progetti dedicati alla cura e alla prevenzione del tumore al seno. LEGGI ANCHEtumore al seno: un test dice quando è utile la chemioterapia Il testimonial grafico di quest’anno è piuttosto insolito: la tramvia. «Siamo felici di ...

Tanti eventi in Granda nel weekend tra tradizione - feste patronali - sport e Cultura : Ancora per oggi, sabato 18 agosto 2018, continuano presso le Terme di Lurisia le celebrazioni per il centenario della visita del premio Nobel Madame Curie con conferenze e spettacoli musicali durante ...

Reggio Calabria : il carcere di Arghillà teatro di progetto di attività socio-Culturale-sportivo promosso dall'Asi : ... ai quali va il nostro caloroso e affettuoso grazie, si sono svolti e ancora si svolgeranno fino alla fine di agosto concerti, esibizioni e spettacoli di arte varia. Ci piace ricordare con grande ...

Prof. Ascani. Giochi Olimpici Invernali 2026 in Italia per la Cultura sportiva : "We work together" : "La scelta del CONI per la Candidatura per i Giochi Olimpici Invernali 2026, guidata dalla forza motrice del Presidente Malagò, costituirà un fattore di sviluppo e di slancio per lo sport Italiano, con l'obiettivo di far crescere la cultura sportiva dell'Italia, che ne ha bisogno, con una positiva ricaduta economica sul territorio. Come sostenevo quando ero Segretario Generale ...

Sport : l’appello del Papa - favorisca la Cultura dell’incontro : Lo Sport favorisca la cultura dell’incontro. E’ l’appello che Papa Francesco ha lanciato in occasione di un seminario a Rio de Janeiro sullo Sport. Il Pontefice, informa Vatican News, nel messaggio ha sottolineato che lo Sport “non è solo una forma di intrattenimento, ma soprattutto uno strumento per sostenere una cultura dell’incontro”. In occasione della Seminario sullo ‘Sport come Strumento per ...

Carcere. Migliorare le condizioni di vita dei detenuti : teatro - sport - Cultura e gastronomia : Si prevedono lezioni teoriche con l'ausilio di audiovisivi inerenti alla storia del calcio, alla storia d'Italia, ai progressi della scienza e della tecnica. Interverranno medici nutrizionisti, ...

ASSESSORATO Cultura - Il 20 - 21 e 22 luglio 'Rock Circus 2018' con musica - gastronomia e intrattenimenti nel campo sportivo di via Moggi : Colonna sonora rock per tre sere d'estate a San Bartolomeo in Bosco 16-07-2018 / Giorno per giorno Spettacoli, dimostrazioni sportive, gastronomia, giochi per bambini, ma soprattutto tanta musica live. Fedele alla sua vocazione, il 'Rock Circus' torna per tre serate, il 20, 21 e 22 luglio prossimi ,...

FITA - Angelo Cito : 'Bisogna creare una Cultura degli eSports' - : Quindi valutando anche tutti gli aspetti cari allo sport e quindi al Cio: come l'attenzione alla sedentarietà dei player che va contrastata con misure efficaci e concrete, e così via" ha chiarito. ...