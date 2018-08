“Orribile!” Omicidio choc | uccide l’ex del marito | taglia il corpo con una sega I resti

caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 agosto 2018) La gelosia e la rabbia può portare a gesti estremi. Annebbia la vista, fa perdere il senno: si ha paura di perdere l’uomo o la donna amata. Fa vivere in uno stato d’ansia perenne. Ma non può e non deve sfociare in gesti orribili come quelli che vengono riportati dalle cronache americane nelle ultime ore. Una donna (insieme al), infatti, avrebbe compiuto un efferato: non solo ha tolto la vita alla rivale in amore ma si è lasciata andare a macabri particolari che fanno rabbrividire. Una donna statunitense di Raleigh, nella Carolina del Nord, già dichiarata colpevole di aver ucciso l’ex compagna di suo, è stata condannata nuovamente da un tribunale locale. Il motivo? È inquietante e assurdo…Amanda Smith Hayes, questo il nome dell’omicida, era stata ritenuta colpevole nel 2014, insieme alGrant ...