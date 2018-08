Ebola | l’Oms | “L’epidemia arriva nella città di Oicha che è circondata dai ribelli”

Ebola : 52 casi in Congo - l’OMS chiede l’accesso alle zone colpite : Secondo quanto reso noto dal Ministero della Salute, il nuovo focolaio di Ebola scoppiato in Repubblica Democratica del Congo ha colpito finora 52 persone e ha provocato la morte di 39 persone. L’epidemia si sta diffondendo nella provincia del North Kivu, al confine con il Ruanda, ed è la prima volta che il virus colpisce in una zona in conflitto. L’Oms ha chiesto un maggiore accesso alle zone colpite, dove hanno luogo scontri tra ...

Ebola - l’Oms : “Nella zona di guerra del Congo il controllo è molto difficile” : Sarà estremamente difficile gestire la nuova epidemia di Ebola nell’est della Repubblica democratica del Congo: tentare di spegnere un’epidemia causata da “un agente patogeno tra i più letali nel contesto di una zona di guerra è in vetta alla scala delle difficoltà”, ha affermato oggi l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Alle complesse questioni logistiche ed altri elementi si somma il fattore della ...

L’OMS ha dichiarato terminata l’epidemia da virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo : L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato conclusa l’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo, iniziata lo scorso aprile. L’impiego di un nuovo vaccino e la rapida risposta delle autorità sanitarie hanno permesso di contenere la diffusione del virus, The post L’OMS ha dichiarato terminata l’epidemia da virus ebola nella Repubblica Democratica del Congo appeared first on Il Post.

Ebola - Congo : l’Oms ‘declassa’ il rischio e continua il monitoraggio : Dopo gli ultimi progressi ottenuti nel controllo dell’epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha rivisto la sua valutazione del livello di rischio per la salute pubblica, declassandolo a “moderato” per quanto riguarda l’ambito nazionale e “basso” per quanto riguarda l’ambito regionale, così come basso viene considerato anche a livello ...