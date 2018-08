Genova nel cuore | la Serie A si muove | maglietta e raccolta fondi

La Serie A omaggia le vittime : sulle maglie la scritta “Genova nel Cuore” : In occasione della seconda giornata di campionato tutte le squadre di Serie A e gli ufficiali di gara scenderanno in campo con una maglia con la scritta "Genova nel cuore" L'articolo La Serie A omaggia le vittime: sulle maglie la scritta “Genova nel Cuore” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - nella seconda giornata squadre in campo con una maglia per Genova : ... Giovanni Toti - che resta uno dei più grandi palcoscenici del mondo. Siamo contenti che ogni giocatore sarà portatore di un messaggio di speranza e di rinascita per la nostra città. Genova è nel ...

Genova - FI va all'attacco "C'è conflitto di interessi Toninelli cambi ispettori" : La commissione incaricata dal Ministero della Infrastrutture per far luce sul caso del ponte Morandi di Genova potrebbe saltare. O almeno potrebbero essere sostituiti tre investigatori su sei. Uno ...

Genova - FI va all'attacco "C'è conflitto di interessi ?Toninelli cambi ispettori" : La commissione incaricata dal Ministero della Infrastrutture per far luce sul caso del ponte Morandi di Genova potrebbe saltare. O almeno potrebbero essere sostituiti tre investigatori su sei. Uno potrebbe essere Bruno Santoro che come rilevato da l'Espresso in passato aveva svolto alcune prestazioni professionali per Autostrade. Gli altri due invece potrebbero essere, come riporta Repubblica, Roberto Ferrazza, e Antonio Brencich. In questo caso ...

TONINELLI - SELFIE AL MARE SCATENA PD-FI : “DIMETTITI”/ Nobili : “dramma Genova - Mit nasconde documenti” : SELFIE di TONINELLI SCATENA social e opposizioni: Renzi, "non riferisci in Parlamento e vai al MARE?". La replica del Ministro, "mi fate ridere, seguo Genova e il Mit da qui"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:00:00 GMT)

Crollo Ponte Genova - l'investigatore scelto da Toninelli lavorava per la società Autostrade : Il dirigente pubblico della Vigilanza sulle concessionarie selezionato dal ministro delle Infrastrutture ha ricevuto 70mila euro dall'azienda per prestazioni professionali private. Dopo il caso del presidente Ferrazza e del professor Brencich, nuova tegola sulla commissione d'inchiesta sul disastro Strage di Genova, la sicurezza delle Autostrade affidata a un laureato in scienze politiche " Crollo Ponte Genova, tiranti "ridotti del venti per ...

Toninelli e il selfie al mare con la moglie - esplode la polemica : "Oltraggio alle vittime di Genova" : A una settimana dal crollo del ponte Morandi, il ministro posta una foto con la moglie e con il cappellino della Guardia...

Crollo ponte Genova : nuovo stop al recupero di oggetti nelle case degli sfollati : nuovo stop a Genova al recupero di effetti personali e beni di prima necessità nelle abitazioni situate sotto il ponte Morandi: ieri pomeriggio era stato consentito ad alcuni abitanti di rientrare negli edifici situati all’esterno della zona rossa, ma oggi queste operazioni sono state bloccate in via precauzionale. Prosegue il monitoraggio – da parte di vigili del fuoco e tecnici – dei movimenti del ponte attraverso georadar e ...

Le polemiche sul selfie del ministro Toninelli - dopo Genova : Basta un selfie e la polemica infiamma il riposo che il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha deciso di concedersi al mare con famiglia. Tutto nasce da un post pubblicato su Instagram ...