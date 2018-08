Cohen accusa Trump | pagai per lui pornostar per influenzare le elezioni

ilsole24ore

(Di mercoledì 22 agosto 2018) L’ex avvocato personale disi è dichiarato colpevole di violazioni delle leggi sui finanziamenti elettorali. E ha affermato per la prima volta di aver agito «in coordinamento e su istruzione del candidato», allora aspirante alla Casa Bianca, quando ha orchestrato pagamenti a due donne per comprare il loro silenzio sulle relazioni extraconiugali delle quali lovano. Inoltre una giuria della Virginia ha condannato per truffa ed evasione fiscale l’ex manager della campagna del candidato repubblicano, Paul Manafort...