Pato Box arriva su PS4 e PSVITA

Inbox by Gmail e Google Duo si aggiornano e ci svelano i progetti degli svilupPatori : Un nuovo aggiornamento delle applicazioni Inbox by Gmail e Google Duo ci suggerisce alcune delle funzionalità su cui gli sviluppatori sono al lavoro L'articolo Inbox by Gmail e Google Duo si aggiornano e ci svelano i progetti degli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Gli svilupPatori di Shadow of the Tomb Raider svelano le opzioni grafiche della versione Xbox One X : Con l'uscita di Shadow of the Tomb Raider distante meno di un mese, abbiamo appreso ulteriori informazioni sulle diverse modalità e miglioramenti che riceveranno gli utenti Xbox One X. Fortunatamente, Frédéric Robichaud, programming director presso Eidos-Montreal, ha rivelato più informazioni di recente.Come segnalato da Gamingbolt, Shadow of the Tomb Raider sulla "mid gen" di Microsoft supporterà pienamente l'HDR e avrà due modalità ...

Fall of Light Darkest Edition : l'action RPG svilupPato dallo studio italiano RuneHeads arriva oggi su Xbox One : Poco tempo fa, gli sviluppatori di RuneHeads e il publisher Digerati annunciarono l'arrivo del loro action RPG Fall of Light su console, nella Darkest Edition, dopo la pubblicazione su PC dello scorso settembre.Tuttavia, al momento dell'annuncio, non erano emerse informazioni sulla data di lancio precisa dell'edizione. Ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che già da oggi, 14 agosto, Fall of Light Darkest Edition sarà disponibile ...

DOOM Eternal : gli svilupPatori puntano al 4K e 60fps su PS4 Pro e Xbox One X : In occasione del QuakeCon è stato finalmente mostrato il gameplay dell'atteso DOOM Eternal e sono state condivise parecchie notizie, compresa quella relativa alla versione per Nintendo Switch.Ora id Software, in un'intervista con PCGamesN, svela ulteriori dettagli che riguardano nello specifico le versioni per PS4 Pro e Xbox One X. Stando agli sviluppatori, DOOM Eternal sulle console "mid gen" punterà al 4K e 60fps.L'obiettivo sarà possibile ...

Halo Infinite sarà svilupPato in collaborazione con Skybox Labs - lo studio di Halo 5 : Forge e Project Spark : Halo Infinite, annunciato di recente, sarà un grande progetto, così grande che le menti di Halo di 343 Industries riceveranno un importante supporto. Grazie alla segnalazione di Wccftech, si scopre che Infinite sarà co-sviluppato da Skybox Labs. Skybox ha una certa esperienza con il franchise di Halo, avendo sviluppato Halo 5: Forge. Hanno anche co-sviluppato una serie di altri titoli pubblicati da Microsoft (Age of Empires II HD, Project Spark) ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : gli svilupPatori introdurranno la selezione della mappa anche su Xbox One : PlayerUnknown's Battlegrounds potrebbe essere recentemente caduto in disgrazia visto l'incredibile successo del diretto rivale Fortnite, ma il team di sviluppo di Bluehole ha continuato a lavorare diligentemente su PC e leggermente in ritardo anche sulla versione Xbox One del gioco. Come saprete, PUBG su PC ha già visto l'arrivo di una feature molto richiesta, ovvero la selezione della mappa e ora, come segnala Gamingbolt, apprendiamo che tra ...

Pato Box : Recensione - Trailer e Gameplay : Cosa succede quando Punch Out incontra Mad World? Semplice, nasce Pato Box! Ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sulle versioni PC e Switch su gentile concessione Bromio. Pato Box Recensione In Pato Box vestiamo i panni di un pugile dal fisico scolpito ma con la testa di un pennuto, il campione dei campioni dei pesi massimi. Durante la pausa nel bel mezzo di un importante incontro, viene drogato e ...

Microsoft Italia conferma l’impegno per gli svilupPatori indipendenti con ID@Xbox : Si è tenuto oggi nella Microsoft House di Milano, per il terzo anno consecutivo, lo showcase ufficiale Italiano ID@Xbox, durante il quale Microsoft ha confermato il proprio impegno a supporto degli sviluppatori indipendenti. L’azienda intende, infatti, porsi come punto di riferimento non solo per gli sviluppatori professionisti ma per tutti gli appassionati, anche quelli meno tecnici, che vogliono impegnarsi nella creazione di videogiochi, ...

Phil Spencer parla del lavoro con gli svilupPatori giapponesi e della prossima generazione di Xbox : L'ultimo numero di Weekly Famitsu includeva un'intervista con il responsabile della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, che ha fornito molte informazioni sul suo lavoro con gli sviluppatori giapponesi e il futuro del marchio Xbox.Come riporta Dualshockers, Spencer ha parlato del fatto che negli ultimi anni si è recato in Giappone molte volte per visitare molti editori. Sta lavorando a stretto contatto con molti sviluppatori giapponesi. ...