Milan | le ultime novità sulla ricerca dell’amministratore delegato | la querelle volge al

PROBLEMA CARDIACO PER STRINIC / Milan - ultime notizie : il messaggio del Napoli : Brutte notizie per il Milan e per il terzino croato STRINIC, costretto a fermarsi per un PROBLEMA CARDIACO: riscontrata iniziale ipertrofia del muscolo CARDIACO.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:05:00 GMT)

Problema cardiaco per Strinic / Milan - ultime notizie : iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco per il croato : Brutte notizie per il Milan e per il terzino croato Strinic, costretto a fermarsi per un Problema cardiaco: riscontrata iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 20:46:00 GMT)

Milano - furto a casa Salvini/ Ultime notizie - ladri ignari : non sapevano fosse appartamento genitori ministro : Milano, ladri in casa dei genitori di Salvini. Ultime notizie: azione casuale o si voleva colpire il ministro dell'interno? Il furto è avvenuto nella giornata di ferragosto(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 15:47:00 GMT)

Milinkovic-Savic al Milan?/ Ultime notizie - Simone Inzaghi : "tante richieste - ma resta alla Lazio" : Sergej Milinkovic-Savic è destinato a rimanere alla Lazio: Claudio Lotito chiede 120 milioni per il suo cartellino, anche la Juventus e il Milan sembrano aver mollato la trattativa(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 15:24:00 GMT)

Juventus - Marchisio ha rescisso il contratto/ Ultime notizie - i possibili scenari : Milan - Monaco o MLS? : Claudio Marchisio lascia la Juventus: notizia shock e improvvisa dal mondo bianconero, il centrocampista ha rescisso il contratto e dà l'adido alla società nella quale ha sempre giocato(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 12:38:00 GMT)

MilanO - PAURA PER I GENITORI DI SALVINI : FURTO IN CASA/ Ultime notizie - ladri portano via cassaforte : MILANO, ladri in CASA dei GENITORI di SALVINI. Ultime notizie: azione casuale o si voleva colpire il ministro dell'interno? Il FURTO è avvenuto nella giornata di ferragosto(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 10:47:00 GMT)

MILINKOVIC-SAVIC - JUVENTUS O Milan?/ Ultime notizie - domani Inzaghi annuncerà la permanenza alla Lazio? : Sergej MILINKOVIC-SAVIC è destinato a rimanere alla Lazio: Claudio Lotito chiede 120 milioni per il suo cartellino, anche la JUVENTUS e il Milan sembrano aver mollato la trattativa(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 22:08:00 GMT)

Clamoroso Milan : prenotate le visite mediche per domattina - le ultime sul colpo last minute! : Milan pronto a piazzare un altro acuto, con Leonardo che ha prenotato una nuova sessione di visite mediche presso la Clinica la Madonnina Il Milan si muove ancora? Spifferi da casa rossonera parlano di visite mediche prenotate per domattina presso la Clinica la Madonnina di Milano, dove tutti i calciatori Milanisti svolgono le consuete visite di routine prima di firmare col club. Adesso, dopo tale indiscrezione, ci si domanda per chi siano ...

Milinkovic-Savic - Juventus o Milan?/ Ultime notizie - Lotito chiede 120 milioni : il serbo resta alla Lazio? : Sergej Milinkovic-Savic è destinato a rimanere alla Lazio: Claudio Lotito chiede 120 milioni per il suo cartellino, anche la Juventus e il Milan sembrano aver mollato la trattativa(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:17:00 GMT)

"Su ambulanza tutti maschi" - impedisce soccorsi a moglie incinta/ Ultime notizie Milano : marocchino arrestato : "Su ambulanza tutti maschi": impedisce a moglie incinta di essere soccorsa. Un giovane 23enne di origini marocchine è stato arrestato dopo un'aggressione con gli agenti intervenuti.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 15:45:00 GMT)

LAXALT AL Milan / Ultime notizie : altra beffa per l'Inter - da Pirlo a Seedorf tutti gli sgarbi del passato : LAXALT al MILAN, Ultime notizie: l'esterno a MILANo, affare fatto. Domani il calciatore ormai ex Genoa svolgerà le visite mediche con i rossoneri e dopo firmerà il contratto.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 22:02:00 GMT)

Laxalt al Milan/ Ultime notizie : scambio con Lapadula - costerà solo 3 milioni più bonus : Laxalt al Milan, Ultime notizie: scambio con Lapadula, costerà solo 3 milioni più bonus. Operazione in dirittura d'arrivo quella ultimata con il Genoa(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 11:37:00 GMT)

SAMU CASTILLEJO AL Milan/ Ultime notizie : Leonardo dal Villarreal - operazione in chiusura : SAMU CASTILLEJO al MILAN, Ultime notizie: 18 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, nell'affare anche il cartellino dell'attaccante colombiano Carlos Bacca.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 11:24:00 GMT)

Samu Castillejo al Milan/ Ultime notizie : valutazione complessiva da 25 milioni di euro - Bacca compreso : Samu Castillejo al Milan, Ultime notizie: 18 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, nell'affare anche il cartellino dell'attaccante colombiano Carlos Bacca.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 22:58:00 GMT)