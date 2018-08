F1 | Helmut Marko | “Ricciardo si è comportato in modo molto strano In futuro sarà

oasport

(Di martedì 21 agosto 2018) L’arrivo di Daniel Ricciardo in Renault, a partire dal Mondiale 2019 di Formula Uno, ha lasciato gran parte degli addetti ai lavori perplessi. Il pilota australiano, vincitore quest’anno del GP di Montecarlo, sembrava ormai pronto al rinnovo con l’attuale scuderia, la Red Bull. Qualcosa invece lo ha fatto tornare sui suoi passi, portandolo ad una scelta in controtendenza: optare per un team ufficiale ma con una power unit che, fino ad ora, non ha dato i risultati sperati. Un bel rischio per il simpatico Daniel. Una decisione che un po’ spiazzato anche i vertici del team di Milton Keynes, come rivela, consulente di fiducia di Dietrich Mateschitz (il proprietario del team), che è intervenuto sull’emittente austriaca Servus Tv: “Non capisco Daniel, che si ècon noi in. Le trattative per il rinnovo non sono state ...