ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Mantova, scarcerate le 6 persone accusate di caporalato. Libero senza condizioni il proprietario - sadape54 : RT @fattoquotidiano: Mantova, scarcerate le 6 persone accusate di caporalato. Libero senza condizioni il proprietario - gifran5 : RT @fattoquotidiano: Mantova, scarcerate le 6 persone accusate di caporalato. Libero senza condizioni il proprietario - Cascavel47 : Mantova, scarcerate le 6 persone accusate di caporalato. Libero senza condizioni il proprietario… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Sono statele seiarrestate il 16 agosto scorso ad Asola, nelno con l’accusa di. Per quattro di loro il gip ha adottato misure cautelari. Agli arresti domiciliari sono stati posti i due affittuari dei terreni in cui lavoravano 42 braccianti extracomunitari indi sfruttamento. Liberiil proprietario dei terreni dati in affitto, ilno 66enne Pierangelo Panizza e un altro cittadino bengalese. Durante la perquisizione del 16 agosto i carabinieri avevano fermato e identificato i 42 braccianti che lavoravano nei campi tra i comuni di Asola e Piubega, 24 dei quali erano risultati privi di un contratto di lavoro regolare. Prima di essere interrotti dalle autorità erano impegnati nelle operazioni di raccolta degli ortaggi mentre venivano controllati a vista da tre cittadini bengalesi incaricati alla vigilanza. Durante le ...