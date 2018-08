Il video vero del crollo del Ponte Morandi di Genova

Ciclismo - Viviani fa quindici in stagione : il corridore veronese trionfa in volata nella Classica di Amburgo [video] : Seconda vittoria consecutiva per Elia Viviani nella Classica di Amburgo, il corridore della Quick-Step regola in volata Demare e Kristoff Elia Viviani non si ferma più, il corridore della Quick-Step Floors vince la Classica di Amburgo, bissando il successo dello scorso anno. Quindicesima vittoria in stagione per lo sprinter italiano, autore di una prestazione perfetta sulle strade tedesche che gli conferma il suo periodo d’oro. Dopo ...

Meteorite si infuoca nel cielo del centro-nord Italia / video - un vero e proprio bolide a 72 km/s fa paura : Meteorite si infuoca nel cielo del centro-nord Italia, Video: un vero e proprio bolide, alla velocità di 72 chilometri al secondo, taglia l'orizzonte del nostro paese e fa molta paura. Nella sera improvvisamente si è infuocato il cielo del centro-nord d'Italia con un vero e proprio bolide che ha tagliato l'orizzonte. Si trattava di un Meteorite di alcune decine di chilogrammi totalmente infuocato che si è mosso a una velocità altissima.

A Verona la festa è tutta per la… Juventus! Tifosi in delirio all’arrivo del bus bianconero [video] : Il bus della Juventus passa a stento tra la folla di Tifosi in festa accorsi allo Stadio Bentegodi per il match tra i bianconeri ed il Chievo Nonostante la Juventus affronti il primo match del calendario di Serie A in trasferta, la festa a Verona sembra tutta per i bianconeri. Il primo segno, che i Tifosi accorsi allo stadio Bentegodi non aspettavano altro che l’arrivo della squadra campione d’Italia in carica, è la ressa che ...

Belen mostra la ‘mercanzia’ sullo yacht ad Ibiza : la Rodriguez è davvero perfetta [FOTO E video] : Belen Rodriguez ma quanto sei bella? L’argentina non si stanca mai di mostrarsi sullo yacht ad Ibiza Ibiza è più magica da quando Belen Rodriguez vi è giunta con la sua ciurma di parenti ed amici. La meravigliosa showgirl è sull’isola spagnola, in cui mostra a tutti un fisico mozzafiato. Sui social gli scatti sexy dell’argentina si sprecano e tra le sue storie Instagram spunta anche un video che ‘mette in primo ...

Diretta/ Catania-Verona (risultato finale 2-0) streaming video e tv : etnei al quarto turno (Coppa Italia) : Diretta Catania Verona: info streaming video e tv della partita, prevista oggi domenica 12 agosto e valida per il terzo turno della Coppa Italia 2018-2019.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 21:47:00 GMT)

Bobby Solo/ video - Veronica Satti ha riabbracciato il papà e ha conosciuto il nuovo fratellino : Bobby Solo, settimana scorsa, ha incontrato la figlia Veronica Satti, dopo quindici anni di lontananza. Il cantante le ha presentato la sua famiglia: la compagna e il figlio(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 13:38:00 GMT)

Ermal Meta ospite di Venditti a Roma e Verona : l’annuncio a Lecce con il duetto Che fantastica storia è la vita (video) : Ermal Meta ospite di Venditti a Roma e Verona, in occasione dei concerti di Sotto il segno dei pesci live 2018. L'annuncio è arrivato a sorpresa nel corso del concerto che Ermal Meta ha tenuto a Lecce lo scorso 4 agosto. Non era stato comunicato ma Antonello Venditti ha calcato il palco per un duetto d'eccezione sulle note del successo Che fantastica storia è la vita. Nell'album Non abbiamo armi di Ermal Meta c'è una canzone dedicata ad ...

DIRETTA/ Verona Juve Stabia (risultato live 4-1) streaming video e tv : Segnano Pazzini e Di Carmine : DIRETTA Verona Juve Stabia: info streaming video e tv della partita, attesa questa sera e in programma per il secondo turno della Coppa Italia 2018-2019.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 21:59:00 GMT)