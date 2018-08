huffingtonpost

: Kristal, morta a 9 anni mentre andava al mare con mamma e papà. Gli amici: 'Era felice di partire' - HuffPostItalia : Kristal, morta a 9 anni mentre andava al mare con mamma e papà. Gli amici: 'Era felice di partire' - LeTalpeNews : Un’altra famiglia distrutta dal disastro di Genova. Dopo giorni di ricerche, sono loro le ultime tre vittime accer… - intopic : Crollo ponte Genova, tra le vittime la famiglia Cecala: la piccola Kristal morta con i genitori a 9 anni -

(Di domenica 19 agosto 2018) 43. È questo il numero delle vittime del crollo del ponte Morandi, a Genova. L'ultima automobile è stata rintracciata ieri. Una Hyndai accartocciata sulla quale viaggia una famiglia: Cristian, la moglie Dawna e la figlioletta, solo 9.Stavano andando al, quella mattina, come raccontano i parenti e glial Corriere della Sera:Cristian era partito da Oleggio, nel Novarese, con largo anticipo. Non voleva rischiare le code dei gironi di Ferragosto e temeva di non arrivare in tempo a Livorno per l'imbarco verso l'Isola d'Elba. Sarebbero dovui salpare alle 17, ma alle 11.45 erano sul ponte Morandi.Il ricordo degliè straziante:"l'ho vista il giorno prima. Era felice di andare in vacanza"Insieme a questa famiglia, è stato recuperato anche l'ultimo dei dispersi: il giovane Mirko Vicini, 30. All'ospedale invece dopo 30 giorni ...