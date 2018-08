GENOVA | COMMISSIONE MIT | “CROLLO PONTE MORANDI | DIVERSE LE CAUSE“ Ultime notizie | porto

La commissione d'inchiesta : "A GENOVA probabile serie di concause" : "Varie concause" potrebbero aver contribuito al crollo del Ponte Morandi a Genova. L'indicazione è stata fornita dal presidente della commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture, Roberto Ferrazza, intervistato da Sky Tg24, proprio mentre tra i detriti delviadotto che si è sgretolato martedì scorso gli inquirenti cercano tracce, indicazioni e dettagli tecnici per redigere verbali e archiviare prove. "Il ponte - ha spiegato al termine ...

Crollo del ponte di GENOVA - la Commissione del Mit : «Probabili una serie di concause» : Secondo i tecnici il Crollo sarebbe stato causato dal cedimento di uno strallo o da quello di una soletta. «Il ponte si è prima piegato e poi è caduto»

Ponte di GENOVA - presidente commissione del Ministero : “Diverse concause per il crollo ” : Il crollo di Ponte Morandi potrebbe esser stato determinato da «una serie di concause» e non solo dalla rottura di uno strallo. Lo ha detto Roberto Ferrazza, presidente della commissione ispettiva del Mit, al termine del sopralluogo sulle macerie di Ponte Morandi: «Il Ponte si è prima piegato e poi è caduto. Ci sono stati diversi fattori che hanno ...

Ponte GENOVA : consulenti del pm e commissione Mit sul luogo del crollo : I consulenti della procura e alcuni membri della commissione ispettiva del Mit hanno raggiunto il luogo del crollo di Ponte Morandi a Genova e stanno procedendo all’ispezione: tra le operazioni che dovranno essere svolte, è prevista la numerazione e la documentazione fotografica degli elementi crollati sui quali verranno svolte perizie tecniche. Sul posto anche tecnici e ingegneri di Società Autostrade. L'articolo Ponte Genova: consulenti ...

Ponte GENOVA - commissione Trasporti : 'Rottura tirante è ipotesi seria' | : A riferirlo è il prof. Brencich, membro del team che dovrà accertare le cause del crollo, al termine di un sopralluogo nella zona: "La pioggia, i tuoni, l'eccesso di carico sono ipotesi fantasiose che ...

Ponte GENOVA - commissione Trasporti : "Rottura tirante è ipotesi seria" : Ponte Genova, commissione Trasporti: "Rottura tirante è ipotesi seria" A riferirlo è il prof. Brencich, membro del team che dovrà accertare le cause del crollo, al termine di un sopralluogo nella zona: “La pioggia, i tuoni, l'eccesso di carico sono ipotesi fantasiose che non vanno prese neanche in considerazione”. ...

Crollo GENOVA - commissione : rottura strallo ipotesi ragionevole : Genova, 17 ago., askanews, - La rottura di uno strallo di Ponte Morandi 'è un'ipotesi che ha una sua ragionevolezza tecnica, una sua coerenza ma, a tre giorni dall'evento, dire che questa è la causa ...

Ponte GENOVA - commissione Trasporti : "Rottura strallo è ipotesi seria" : Ponte Genova, commissione Trasporti: "Rottura strallo è ipotesi seria" A riferirlo è il prof. Brencich, membro del team che dovrà accertare le cause del crollo, al termine di un sopralluogo nella zona: “La pioggia, i tuoni, l'eccesso di carico sono ipotesi fantasiose che non vanno prese neanche in considerazione”. ...

Ponte GENOVA - commissione Trasporti : 'Rottura strallo è ipotesi seria' - : A riferirlo è il prof. Brencich, membro del team che dovrà accertare le cause del crollo, al termine di un sopralluogo nella zona: "La pioggia, i tuoni, l'eccesso di carico sono ipotesi fantasiose che ...

GENOVA - commissione MIT : "Rottura strallo ipotesi seria per spiegare il collasso del ponte" : ...

GENOVA - la commissione Trasporti : «Rottura di uno strallo ipotesi seria di lavoro» : La rottura di uno strallo «è un'ipotesi di lavoro seria». Così Antonio Brencich, docente dell'università di Genova e membro della commissione dei Trasporti e...

Crollo ponte GENOVA : domani sopralluogo della commissione di inchiesta Mit : In programma in mattinata a Genova per un sopralluogo la commissione d’inchiesta insediata del ministero delle Infrastruttura e Trasporti per indagare sulle cause del Crollo del ponte Morandi. Secondo l’Agi, è prevista un’ispezione in quota, sulle parti del viadotto rimaste in piedi, e sul fondo, sul torrente Polcevera. E’ prevista anche una riunione presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Liguria e Valle ...

Ponte Morandi - Forza Italia vuole una commissione d'inchiesta sulla strage di GENOVA : 'Bene ha fatto Forza Italia, su iniziativa delle capigruppo Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, a chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta sullo stato delle infrastrutture Italiane.

Crollo Ponte GENOVA : al via la Commissione ispettiva : Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 14 agosto, ha istituito una “Commissione ispettiva per svolgere verifiche e analisi tecniche sul Crollo” del Viadotto Polcevera. Lo si legge in una nota del Ministero, in cui si precisa che “è il primo atto con cui il Ministero intende fare luce sull’accaduto e avviare tutti gli accertamenti per la contestazione di eventuali inadempienze del ...