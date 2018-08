Cristiano Ronaldo da paura | il salto ha sorpreso la bambina durante l' ingresso in campo

Juventus - squadra a riposo ma Cristiano Ronaldo lavora in palestra : 'Buona domenica' : Giorno di riposo per la Juventus dopo il sofferto successo di Verona sul Chievo. Ma non per tutti: Cristiano Ronaldo non rinuncia neppure oggi al lavoro in palestra. E lo documenta su Instagram, ...

Sorrentino dimesso dall'ospedale dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo. La foto di Sara : 'Frattura alle ossa nasali, trauma contusivo alla spalla sinistra e colpo di frusta cervicale'. Questo, secondo un bollettino medico diffuso dal Chievo, la diagnosi per il portiere Stefano Sorrentino ...

Giaccherini e la FOTO con Cristiano Ronaldo - il calciatore del Chievo ironizza : 'mi ha chiesto lui di farla' : Emanuele Giaccherini si scatta una FOTO insieme a Cristiano Ronaldo, il calciatore del Chievo posta lo scatto su Instagram e ci scherza su ' Ovviamente mi ha chiesto lui di fare la FOTO '. Con questa ...

La Juventus si gode Cristiano 'Stachanov' Ronaldo : TORINO - Il momento tanto atteso dai tifosi della Juventus è arrivato, si è consumato, per un tratto di partita è stato forse abbandonato, complice un risultato che non premiava la grande mole di ...

Georgina Rodriguez si allena con… Cristiano Ronaldo : CR7 è già in palestra a poche ore da Chievo-Juventus : Georgina Rodriguez pubblica uno scatto tra le sue storie Instagram, ma quello che colpisce l’attenzione dei tifosi è Cristiano Ronaldo! CR7 in palestra a poche ore da Chievo-Juventus Una prestazione mediocre la prima di Cristiano Ronaldo in Serie A. Nella partita della Juventus contro il Chievo, infatti, il portoghese ha mancato l’appuntamento con il gol e non ha deliziato i tifosi come quest’ultimi avrebbero voluto. CR7 ...

Juve - Cristiano Ronaldo scopre il lato rude della serie A : VERONA - Ha cominciato a capire dov'è finito. Perché al di là della grande attesa, con un tifoso su quattro che indossava la sua maglia, Ronaldo ha scoperto il campo italiano. Esame non semplice per ...

Juventus - l'esordio di Cristiano Ronaldo visto dal mondo : la rassegna stampa : Dal Real Madrid alla Juventus, dalla Spagna all'Italia: Ronaldo è pronto a conquistare un mondo che calcisticamente non ha mai conosciuto. E la prima pagina di Marca parte proprio da questo concetto: ...

Cristiano Ronaldo sui social : “felice per prima vittoria con la Juve” : “Felice per la prima vittoria con la maglia della Juve”: così, con un pollice alzato, Cristiano Ronaldo commenta la sua prima in serie A, twittando in italiano dopo il 3-2 in casa del Chievo.L'articolo Cristiano Ronaldo sui social: “felice per prima vittoria con la Juve” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sorrentino in ospedale dopo Chievo-Juventus / Video - trauma cranico dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo : Sorrentino in ospedale dopo Chievo-Juventus, Video: trauma cranico e grande preoccupazione per il portiere dei clivensi dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo nei minuti finali della partita.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 00:10:00 GMT)

Juventus - il debutto di Cristiano Ronaldo : Allegri sceglie un modulo super offensivo : La Juve gia' da ieri pomeriggio è nel suo ritiro veronese e sta preparando il match contro il Chievo. Stamani i bianconeri hanno curato gli ultimi dettagli per arrivare al meglio alla sfida che segnera' il debutto nel campionato di Serie A 2018/2019 ed hanno svolto la classica rifinitura. I giocatori della Juventus hanno avuto anche la possibilita' di salutare i propri tifosi che erano fuori dal cancello di Villa Amista'. Ovviamente uno dei più ...

Al via la Serie A - Cristiano Ronaldo debutta con la Juventus. FOTO : Al via la Serie A, Cristiano Ronaldo debutta con la Juventus. FOTO Tra le polemiche per il mancato rinvio nel giorno dei funerali di Genova, è iniziato il campionato con l'atteso debutto di CR7 contro il Chievo. Le squadre hanno rispettato un minuto di silenzio. I bianconeri hanno vinto la partita in rimonta per 3 a 2. LA ...

Cristiano Ronaldo - esordio a secco ma felice : l’esultanza social fa il pieno di like [FOTO] : Cristiano Ronaldo esulta su Twitter dopo il successo all’esordio con la maglia della Juventus: il fuoriclasse portoghese fa il pieno di like Tanta attesa per l’esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A, una buona partita del complesso ma niente gol. Quelli arriveranno, è una certezza, ma ciò che conta è che siano arrivati i primi 3 punti della stagione. Il fuoriclasse portoghese ha festeggiato sui social il suo primo successo con ...