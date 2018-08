Colpito da fulmine in spiaggia | salvato

Colpito da un fulmine in spiaggia : rianimato da infermiere e portato via in elicottero : Stava prendendo il sole su un'amaca, nella spiaggia di Vignale-Riotorto, a Piombino, Livorno,, quando è stato Colpito da un fulmine ed è andato in arresto cardiaco. LEGGI ANCHE Cosenza, fulmine in ...

Crollo ponte autostrada : "Un fulmine ha Colpito il pilone e poi tutto ha iniziato a cedere" : Il racconto di una famiglia sotto shock agli psicologi del Villa Scassi. Il vigile del fuoco precipitato con la sua auto e uscito indenne da un volo di 30 metri

Ponte crollato a Genova - Valerio Staffelli testimone : «Un fulmine lo ha Colpito prima del crollo» : Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, insieme ad alcuni testimoni che in auto si trovavano vicino al Ponte Morandi prima del crollo hanno visto «un fulmine colpire il...

Viadotto crollato a Genova - i testimoni : «Un fulmine ha Colpito il ponte - poi l'inferno» : «Un fulmine ha colpito il ponte». E' quanto hanno dichiarato alcuni testimoni del crollo del Viadotto sull'A10 a Genova. LEGGI ANCHE Genova, la storia travagliata del...

Crollo viadotto a Genova - i testimoni : 'Un fulmine ha Colpito il ponte - poi l'inferno' : Il Crollo del viadotto sull'autostrada A10 accaduto nella tarda mattinata di oggi a Genova, porta con sé vittime e feriti. Il bilancio provvisorio parla di 22 morti e decine di feriti, numeri che, purtroppo, potrebbero essere destinati ad aggravarsi secondo il parere dei soccorritori impegnati nelle ricerche e nel recupero delle persone rimaste sotto le macerie. Diverse agenzia di stampa riferiscono che alcuni testimoni avrebbero notato un ...

Ponte crollato a Genova - Valerio Staffelli testimone : 'Un fulmine lo ha Colpito prima del crollo' : Valerio Staffelli , inviato di Striscia La Notizia, insieme ad alcuni testimoni che in auto si trovavano vicino al Ponte Morandi prima del crollo hanno visto 'un fulmine colpire il Ponte ' . 'Erano da ...

Viadotto crollato a Genova - i testimoni : «Un fulmine ha Colpito il ponte - poi l'inferno» : «Un fulmine ha colpito il ponte». E' quanto hanno dichiarato alcuni testimoni del crollo del Viadotto sull'A10 a Genova. LEGGI ANCHE Genova, la storia travagliata del...

Viadotto crollato a Genova - i testimoni : «Un fulmine ha Colpito il ponte - poi l'inferno» : «Un fulmine ha colpito il ponte». E' quanto hanno dichiarato alcuni testimoni del crollo del Viadotto sull'A10 a Genova. LEGGI ANCHE Genova, la storia travagliata del...

Viadotto crollato a Genova - i testimoni : 'Un fulmine ha Colpito il ponte - poi l'inferno' : 'Un fulmine ha colpito il ponte'. E' quanto hanno dichiarato alcuni testimoni del crollo del Viadotto sull'A10 a Genova. LEGGI ANCHE Genova, la storia travagliata del Morandi. Gli ingegneri: 'Ormai ...

AOSTA - TURISTA Colpito DA FULMINE : È IN RIANIMAZIONE/ Ultime notizie : amici scaraventati per aria : AOSTA, TURISTA genovese COLPITO da FULMINE durante temporale a Les Hors (La Salle): 69enne ricoverato grave in RIANIMAZIONE, salvato da intervento elisoccorso(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 22:03:00 GMT)

Aosta - grave un turista Colpito da un fulmine : Un turista genovese di 69 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta dopo essere stato colpito da un fulmine. L'incidente si è verificato in località Les Hors, nel ...

Colpito da fulmine - anziano è grave : ANSA, - AOSTA, 5 AGO - Un turista genovese di 69 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta dopo essere stato Colpito da un fulmine. L'incidente si è verificato in ...

Maltempo nel Salento - dimesso il giovane turista Colpito da un fulmine a Punta Prosciutto : per fortuna sta bene : Sta meglio ed è stato dimesso dall’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, il turista 24enne che ieri, durante il nubifragio che s è abbattuto a Punta Prosciutto, in località Porto Cesareo, in provincia di Lecce, avrebbe appoggiato il piede in una pozzanghera vicino alla quale c’è un palo della luce, prendendo una scossa elettrica. Il giovane è stato quindi portato a Manduria in ospedale per accertamenti ma è stato dimesso ...

Maltempo : 24enne Colpito da un fulmine mentre scappa dal nubifragio in spiaggia : A lanciare l'allarme sono stati gli amici e la fidanzata con i quali stava andando via dalla spiaggia in località Punta Prosciutto a causa del violento nubifragio. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso da una automedica e trasportato presso l’ospedale di Manduria.Continua a leggere