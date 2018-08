Run Capo Vaticano | la manifestazione che unisce sport e bellezza ai nastri di partenza

F1 - Martin BRundle ‘pensiona’ Raikkonen : “ha raggiunto il capolinea - la Ferrari dovrebbe sostituirlo” : L’ex pilota di Formula 1, attualmente commentatore televisivo, non le ha mandate a dire a Kimi Raikkonen dopo la deludente prestazione fornita in Canada Una prestazione anonima, condita da errori evidenti che hanno condizionato il fine settimana canadese. Kimi Raikkonen lascia il Canada con l’amaro in bocca, portando a casa un sesto posto che non può far sorridere. Sulla prestazione del finlandese a Montreal si è soffermato Martin ...