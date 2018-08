Strage di Sant’Anna di Stazzema | sindaco contro il ministro Fontana “Abolire legge

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 agosto 2018) Nel 74esimo anniversario dell’eccidio nazifascista di Sant’Anna di, dove vennero trucidati 560 italiani tra i quali 130 bambini, Maurizio Verona, ildel paese in provincia di Lucca, ha attaccato ilLorenzo, che negli scorsi giorni aveva proposto l’abolizione dellaMancino. Ecco il suo intervento integrale al Sacrario di Sant’Anna. “Oggi, invece, di preoccuparci, di creare un cordone culturaleil pericolo di una deriva, si minimizza, si distorce lo sguardo altrove: certe posizioni, come quelle delche, lo diciamo a chiare lettere, sono incompatibili con l’incarico didella Repubblica e più in generale di un amministratore della cosa pubblica. Il 7 Agosto il Consiglio Comunale diha votato un ordine del giorno con cui si chiede conto delle affermazioni delche ...