Almeno 37 persone sono morte per le alluvioni in Kerala | in India

Almeno 4 persone sono morte in una sparatoria a Fredericton, il capoluogo della provincia canadese del New Brunswick. Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma la polizia ha detto che è successo intorno alle 8 di mattina (le 13 in

Le persone morte a causa del terremoto di magnitudo 7 che il 5 agosto ha colpito l'isola di Lombok, in Indonesia, sono almeno 131. Lo ha annunciato il portavoce dell'agenzia governativa per i disastri naturali Sutopo Purwo Nugroho. Il personale

Almeno dieci persone, tutti probabilmente immigrati africani impiegati come braccianti agricoli nelle campagne del foggiano, sono morte in un incidente stradale avvenuto nella località di Ripalta, tra Foggia e Vasto. Nell'incidente, un frontale tra un furgone e un camion, sono rimaste ferite

Almeno 25 persone sono state uccise in un attentato suicida in una moschea sciita nella città di Gardez, nell'est dell'Afghanistan. Secondo la ricostruzione delle autorità locali, gli attentatori erano due: sono entrati nella moschea indossando dei burqa per nascondere l'esplosivo

La diga è crollata lunedì notte, rilasciando 5 miliardi di metri cubi di acqua. centinaia di persone risultano ancora disperse. almeno 6600 le persone che hanno perso la casa a seguito delle inondazioni. Nuove piogge attese nei prossimi giorni e accompagnate da forti venti potrebbero aggravare la situazione.

Grecia devastata dal fuoco, almeno 60 morti e 556 feriti negli incendi nei dintorni di Atene: migliaia di persone in fuga

Almeno 11 persone sono morte, e 14 sono rimaste ferite, in un attentato suicida vicino all'aeroporto internazionale di Kabul, in Afghanistan. L'attentato è avvenuto pochi minuto dopo che il vicepresidente afghano Rashid Dostum era tornato nel paese, dopo circa un anno

Almeno 11 persone sono morte nel ribaltamento di una barca nel lago Table Rock, nello stato americano del Missouri. I sub stanno cercando altre cinque persone disperse, mentre ci sono sette feriti, due dei quali gravi. Le cause dell'incidente non sono

Notte Bianca dell'Adriatico 2018 - stimate Almeno 300.000 persone sulla Riviera: Questo il primo bilancio, all'alba della quarta Notte Bianca dell'Adriatico, straordinaria sinergia di eventi, spettacoli, intrattenimento, ricettività voluto dall'Amministrazione per promuovere la