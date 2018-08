Mia figlia | immunodepressa | in classe con non vaccinati | «Lo Stato mi aiuti»

"Ho trascorso 3 giorni in carcere a Dubai - con Mia figlia di 4 anni - per un bicchiere di vino" : Ha trascorso tre giorni in una prigione di Dubai, insieme alla figlia di quattro anni. La causa? Aveva bevuto un bicchiere di vino durante un volo partito da Londra. Ellie Holman, 44 anni, ha raccontato al Daily Mail il suo calvario, cominciato dopo esser stata arrestata e interrogata all'aeroporto internazionale di Dubai.Lei è una dentista inglese e sostiene di essere stata trattenuta insieme alla figlia Bibi in una cella "sporca, ...

“Ho ritirato Mia figlia dall’asilo - c’era la varicella”. L’odissea di un mamma finisce in procura : Omissione di atti d’ufficio, tentata epidemia e istigazione alla disobbedienza. Sono questi i reati ipotizzati da una mamma di Treviso, di professione avvocato, che ha dovuto ritirare la bimba da scuola dopo la diffusione nell’istituto della varicella....

'Ministra Grillo - ecco perché Mia figlia immunodepressa rischia la vita se gli altri bimbi non si vaccinano' : Ti cade il mondo addosso, perché non sai come fare quando ti parlano di trapianto, interventi, sondino per farla mangiare e terapia intensiva. Viola, come tanti altri bambini che hanno questa ...

Esplosione Bologna - il testimone : "Un boato - poi io e Mia figlia investiti dal fuoco" : Mauro Rossi e sua figlia Martina sono stati testimoni diretti dell'Esplosione. Il racconto drammatico a BolognaToday dal...

Mia figlia aveva paura di toccarmi” - lo straziante racconto di una mamma sfregiata dal vicino : Il racconto di una giovane madre aggredita dal vicino che le ha dato fuoco lasciandole ustioni gravissime e un volto e un corpo completamente trasformato. "Mia figlia alla fine è stata coraggiosa ma ha avuto un effetto: ha ancora incubi notturni che non spariranno mai" ha sottolineato la donna.Continua a leggere

Papà con la leucemia : dottore - mi dia tempo Porto Mia figlia al saggio : Il racconto dell’ematologo che ha in cura un giovane Papà con una forma aggressiva di tumore del sangue: «Far slittare l’inizio della terapia era rischioso, ma bisogna ascoltare e capire le necessità dei pazienti»

Ciclismo : Bastianelli - oro per Mia figlia : ANSA, - ROMA, 5 AGO - "Voglio ringraziare le compagne per questa vittoria, sono state davvero fantastiche. Avevo studiato il percorso con il ct Salvoldi, avevamo stabilito che mi sarei dovuta trovare ...

BIMBA PESCIOLINO - L'APPELLO DELLA MAMMA/ Ittiosi lamellare - ultime notizie : “Aiutatemi a curare Mia figlia” : La storia di Anna, la BIMBA PESCIOLINO costretta a stare sempre in acqua. La mama racconta il suo dramma e lancia un appello: “Nessuno investe per la sua cura”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 22:00:00 GMT)

La madre di Ahed Tamimi : 'Solidarietà per Mia figlia è razzista' : 'Francamente è probabilmente per il suo aspetto che Ahed ha ottenuto solidarietà da tutto il mondo. E questo è razzista', ha detto Nariman all'agenzia Anadolu. 'Tantissimi altri bambini palestinesi ...

Gaia - la bimba uccisa da una medusa : "Mia figlia è morta tra le mie braccia" : Il caso della bimba di 7 anni che ha perso la vita nelle Filippine. La mamma: "Nessuno ci ha messo al corrente dei rischi"

Fausto Brizzi - lo sfogo drammatico agli amici : 'Adesso chi lo spiegherà a Mia figlia' : 'È un sollievo, certo, ma adesso chi mi restituisce un anno di vita? È stato un massacro per me e la mia famiglia. Un giorno dovrò spiegare a mia figlia Penelope tutto questo'. Fausto Brizzi si sfoga ...

Michelle Hunziker e la tenera foto con baby Aurora : «La Mia paciocchina». Su Instagram arriva la risposta della figlia : Michelle Hunziker torna a sfogliare (letteralmente) l'album dei ricordi. La conduttrice svizzera ha postato su Instagram un tenero scatto risalente a qualche anno fa, in cui è ritratta...

Bode Miller - la moglie racconta la tragedia : “Vidi Mia figlia di 19 mesi galleggiare in piscina” : L'ex campione di sci e la moglie Morgan raccontano i tragici momenti della morte della piccola Emmy in una trasmissione della Nbc. La coppia ha voluto affrontare le telecamere per "accrescere la consapevolezza degli altri genitori e fare in modo di prevenire drammi come questo".Continua a leggere

Anna Marchesini : “Ringrazio tutte le persone che oggi ricordano Mia madre”. Le parole della figlia a due anni dalla scomparsa : “Ringrazio tutte le persone che oggi ricordano mia madre, ricordarla in molti modi sarà una mia finalità e spero presto -finiti gli studi universitari- di scrivere un libro su di lei”, Virginia Valente parla di sua madre al Corriere Quotidiano. Due anni senza Anna Marchesini, il 30 luglio 2016 l’attrice era venuta a mancare a soli 62 anni. Le condizioni della comica, pochi giorni dopo aver presenziato alla laurea di sua figlia, ...