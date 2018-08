Volley – Millenium rinnomva con Centro Nutrizione Lattuada

Volley – Millenium ufficializza un’importante partnership : Rm Sport media partner e fotografo : Rm Sport sarà media partner e fotografo ufficiale Millenium RM Sport nasce a fine 2015 da un’idea di Roberto Muliere, che decide di dare una duplice forma alla sua passione: da un lato lo Sport e la pallavolo in particolare, dall’altro la fotografia. RM Sport in questi 3 anni si è ampliata e trasformata in un gruppo di validi professionisti. RM Sport ha stretto partnership con alcune realtà delle massime serie di pallavolo, ...

Volley – Tutto pronto per la nuova avventura in A della Millenium Brescia : le sensazioni di Mazzola : Si comincia con una sfida tosta, Davide contro Golia – Brescia contro Novara – e subito dopo un sfilza di incontri impegnativi, con l’esordio in casa l’1 Novembre. Sarà importantissima l’attenzione alla preparazione fisica, così come quella mentale Dopo i primi commenti a caldo sul calendario, le riflessioni si fanno più approfondite ed emergono le prime impressioni su carta del cammino delle singole squadre, ...

Volley Millenium Brescia : Giovanili : definito lo staff tecnico delle giovanili per la prossima stagione : Millenium completa la sua ristrutturazione del settore giovanile: D’auria coordinatore, Chemel responsabile U13-U14. Ci saranno fisioterapista e preparatore dedicati. Ardenghi personal coach per sviluppare talenti Il nuovo corso del settore giovanile Millenium prende forma con la definizione del nuovo staff tecnico e dirigenziale per le under delle Leonesse. Con l’arrivo in primavera di Matteo D’Auria, che come già ...

Volley Millenium Brescia presenta Villiani e Di Iulio : Banca Valsabbina presenta Villani e Di Iulio: “felice della scelta di Brescia”. Presso la Savallese Trasporti si svelano la riconfermata Villani e la nuova arrivata di Iulio che si presenta determinata: “sono qui per fare bene2 Caldo pomeriggio alla Banca Valsabbina Millenium Brescia, neopromossa in A1, con la presentazione della nuova Leonessa Isabella Di Iulio e con il saluto di Francesca Villani, riconfermata ...

Volley – Trofeo Ronchi e Parafarmacia Le Contessine al fianco di Millenium Brescia : Trofei Ronchi rinnova il suo sostegno, Parafarmacia Le Contessine new entry L’azienda Trofei Ronchi prosegue per il secondo anno la partnership con Millenium. L’azienda di Prevalle produce coppe, trofei e targhe per premiazioni sportive e sarà fornitore ufficiale di coppe per le Leonesse. Nuovo ingresso nel pool di sponsor Millenium è la Parafarmacia Le Contessine di Valeggio sul Mincio (VR), in via Don G. Minzoni, a pochi passi dal ...

Samsung Lega Volley Summer Tour – L’ultima tappa a Lignano Sabbiadoro - formazione inedita per Millenium : LVST18: l’ultima tappa sarà a Lignano Sabbiadoro. Siamo giunti all’ultimo appuntamento del Summer Tour: ci si gioca lo Scudetto. Per Millenium formazione inedita con due new entry Per il terzo anno consecutivo si concluderà a Lignano Sabbiadoro il Samsung Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che combina lo spettacolo del ...

Volley – Millenium Brescia rinnova la partnership con La Nuova Dean Ingranaggi : Gli Ingranaggi della Nuova Dean girano per Millenium Per il terzo anno si rinnova la partnership fra La Nuova Dean Ingranaggi e Millenium Brescia. L’azienda di Concesio, che conferma l’impegno della passata stagione come business sponsor, ha un forte expertise nella costruzione e dentatura per conto terzi di Ingranaggi cilindrici, per catene, interni a CNC, corone per viti, viti senza fine, cremagliere, alberi scanalati, giunti ...

Volley – Millenium Brescia : Francesca Baccolo con la prima squadra : Francesca Baccolo si aggregherà alla prima squadra. Si definisce ulteriormente il roster della Banca Valsabbina Millenium con l’inserimento di una giovanissima che si allenerà fra giovanili e A1 Lo aveva anticipato il general manager Emanuele Catania nei giorni scorsi, dopo l’ufficializzazione di Mariana Manig, che la Banca Valsabbina Millenium avrebbe puntato su una promessa del Volley Bresciano. “Grazie al notevole ...

Volley – Millenium : lunedì la presentazione di Di Iulio : Di Iulio si presenta, lunedì 30 alle 14.30 alla Savallese Trasporti lunedì 30 luglio ore 14.30 si terrà la presentazione dei uno dei nuovi acquisti della Banca Valsabbina Millenium A1, ovvero la palleggiatrice abruzzese Isabella Di Iulio, proveniente dall’esperienza sempre in A1 a Scandicci. Nata a Pescina ma residente a San Benedetto dei Marsi, un comune italiano di quasi 4.000 abitanti della provincia dell’Aquila, ...

Volley – Millenium rinnova con lo sponsor Centrale del Latte di Brescia S.p.A. : Centrale del Latte di Brescia S.p.A. ancora a fianco delle Leonesse Centrale del Latte di Brescia S.p.A. è ancora una volta premium sponsor Millenium. Una storia che comincia nel lontano 1929 fino a diventare punto di riferimento per i consumatori Bresciani e non solo. Negli anni ha sviluppato un’ampia gamma di prodotti: Latte, latticini, uova, bevande, vegetali, spremuta, affettati, würstel, le insalate pronte in tavola e i prodotti per ...

Volley – Millenium rinnova con Savallese Trasporti Srl : Ufficiale il rinnovo della Savallese Trasporti Srl: sarà top sponsor Dopo l’entusiasmante cavalcata della scorsa stagione, culminata con la vittoria dell’A2 al fotofinish, nella quale la Savallese Trasporti si era impegnata come niente di meno che title sponsor delle Leonesse, per Millenium si è concretizzato il sogno della A1. Un sogno importante, speciale, coraggioso, ma anche molto impegnativo, e che evidenziava la necessità ...

Volley – La Millenium giocherà al PalaGeorge di Montichiari : Banca Valsabbina Millenium: giocherà ufficialmente al PalaGeorge di Montichiari. Era stato presentato come campo di gara ufficiale per l’iscrizione in Lega al prossima campionato di A1, frutto di un accordo con la Time In che ora è ufficiale: sarà ancora la tana delle Leonesse Sarà ancora il PalaGeorge di Montichiari, uno dei templi del Volley italiano, la sede di gioco della Banca Valsabbina Millenium Brescia per la stagione ...

Volley – Serie A1 femminile : Banca Valsabbina Millenium ammessa al campionato : Banca Valsabbina Millenium ammessa in A1 (a 13 squadre) al via il 27/28 Ottobre. Stagione 18-19: ora è ufficiale, Banca Valsabbina Millenium sarà nell’Olimpo del Volley. A1 a 13 squadre con Club Italia, Filottrano ripescata e Cuneo che ha comprato il diritto sportivo di Modena Si è tenuta ieri pomeriggio, a Milano, l’Assemblea delle Società aderenti alla Lega Pallavolo Serie A femminile. Tra i partecipanti, anche i rappresentanti di ...

Volley – Ancora una conferma per la A1 di Millenium : Alkim rimane alla Savallese : Alkim sarà Ancora con Millenium Savallese nella nuova avventura nella massima categoria L’azienda di Sergnano (CR), già molto attiva nel supportare lo sport, conferma il sostegno alla causa delle Leonesse bianco-nere. L’Alikm si occupa della commercializzazione e consegna di prodotti infiammabili petrolchimici. Ingranditasi nel corso degli anni si sviluppa ora su un’area di 48.000 m quadri ed è dotata di un moderno parco ...