Terra dei Fuochi | auguri Andrea Pio Otto anni e una malattia da inquinamento ambientale

Ryanair - oggi il più grande sciopero di sempre dei piloti : migliaia di passeggeri a Terra - come ottenere i rimborsi : Decine di migliaia di passeggeri a terra oppure a casa, ma comunque con la vacanza rovinata. Giornata nera, oggi, per Ryanair alle prese con il più grande sciopero della sua storia. A causa dell'...

Conte : “MediTerraneo non è più cimitero dei migranti - da noi sempre garantito il soccorso” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontra i giornalisti prima della pausa estiva e parla di migranti: "Siamo orgogliosi di aver cambiato la politica evitando che il Mediterraneo divenisse il cimitero dei migranti senza nomi". Conte si sofferma anche sul tema vaccini, assicurando che non ci sarà nessuna circolare ora, e della manovra autunnale che sarà "seria, rigorosa e coraggiosa".Continua a leggere

Terra dei fuochi - i pomodori sono dichiarati ‘sani’. Ma come la mettiamo con le acque? : “Cancelliamo il termine Terra dei fuochi!” Ha tuonato il presidente De Luca in difesa delle pummarole campane giusto mentre l’ennesimo immane rogo di rifiuti speciali avvelenava per l’ennesimo giorno la mia Terra di Caivano. Ma cosa è realmente la Terra dei fuochi in Campania, e quindi, in tutta Italia? E’ “Terra dei rifiuti speciali senza impianti, senza controllo e con licenza di uccidere” (gli uomini e non le pummarole), da circa trenta ...

Foggia : dopo 7 ore i corpi dei 12 braccianti morti sono ancora abbandonati a Terra : I cadaveri dei 12 braccianti agricoli morti oggi alle 15 in un incidente stradale sono stati abbandonati per tutto il pomeriggio e parte della sera in mezzo alla strada. Nessuno li ha trasportati tempestivamente in obitorio, come accade normalmente.Continua a leggere

Foggia : dopo 7 ore sono i corpi dei 12 braccianti morti ancora abbandonati a Terra : I cadaveri dei 12 braccianti agricoli morti oggi alle 15 in un incidente stradale sono stati abbandonati per tutto il pomeriggio e parte della sera in mezzo alla strada. Nessuno li ha trasportati tempestivamente in obitorio, come accade normalmente.Continua a leggere

Lamborghini Avventura sulla Terra dei Troll : Il bello di guidare una Lamborghini non è solo lanciarsi a tutta velocità sul rettilineo del circuito di Nürburgring, ma un’esperienza altrettanto indimenticabile può essere quella di attraversare, a bordo di una vettura del Toro, paesaggi mozzafiato. Fermarsi a immortalare un panorama magnifico e rimettere in moto e ripartire verso una nuova meta. Scopri così che la supercar può anche essere il mezzo per compiere un bellissimo viaggio, ...

SUMER : LA MISTERIOSA Terra DEGLI DÈI DELL’UNIVERSO : SUMER: LA MISTERIOSA TERRA DEGLI DÈI DELL’UNIVERSO È ormai certo che le “parole antiche” che per milioni di anni costituirono la lingua della cultura e DEGLI scritti religiosi altro non erano, in realtà, che la lingua di SUMER. E non vi è dubbio che gli “antichi dèi” fossero proprio gli dèi SUMERi: non sono state mai trovate, infatti, testimonianze, tradizioni o genealogie più antiche di quelle riguardanti gli dèi ...

MotoGp – Incidente ai box Yamaha a Brno : la M1 di Valentino Rossi a Terra - il commento dei meccanici [FOTO] : La moto di Valentino Rossi cade ai box Yamaha a Brno: l’esilarante commento del meccanico Brent Stephens sui social Si è disputata oggi la prima giornata di prove libere del Gp della Repubblica Ceca: i campioni del mondo a due ruote sono tornati in sella alle loro moto, a Brno, per il primo appuntamento della seconda parte della stagione 2018, dopo una brevissima pausa estiva. Non sono mancate le sorprese, le novità e i simpatici ...

Rally Golfo dei Poeti - la base sarà al centro Le Terrazze : La Spezia - Archiviato con successo il 34° Rally della Lanterna, è già tempo di tornare al lavoro per la LanternaRally, che ha da poco stretto un nuovo sodalizio con la spezzina BB Competition, per ...

De Luca : 'Cancelliamo il termine Terra dei fuochi. Servono 15 siti di compostaggio' : 'Non parlerò mai più della Terra dei fuochi, secondo me va cancellata e lo dico anche agli esponenti di Governo'. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenendo a un ...

Terra (Sindaco Aprilia) : Marocchino ucciso - non risultano ronde dei cittadini : “È successo in un quartiere adiacente alla città. L’auto dell’uomo ucciso è stata vista entrare in una strada senza uscita. Si tratta di una Renault Mègane che, peraltro, pare fosse già stata avvistata in passato. Da lì è stato dato l’allarme ai Carabinieri – racconta il sindaco di Aprilia Antonio Terra a Ma cos’è questa estate su Radio 24 -. Tre dei nostri concittadini hanno deciso di seguire la vettura fino alla Nettunense, dove è ...

Maxi incendio nella Terra dei Fuochi - fumo nero a Caivano/ Video - ultime notizie : fiamme ancora non domate : incendio a Caivano, rifiuti in fiamme: rischio nube tossica. Video ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:03:00 GMT)

Terra dei FUOCHI - MAXI INCENDIO A CAIVANO/ Ultime notizie video : sindaco Marcianise - “ci stanno uccidendo!” : INCENDIO a CAIVANO, rifiuti in fiamme: rischio nube tossica. video Ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 23:10:00 GMT)

Maxi incendio nella Terra dei Fuochi - a fuoco capannone : aria irrespirabile : NAPOLI - Uno spaventoso incendio è divampato nella zona industriale di Caivano. Una piattaforma di riciclo e trattamento ecologico è andata in fiamme nella zona Pascarola. Un'enorme coltre di fumo...