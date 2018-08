Famiglia | Salvini |  stop genitore 1 e 2 | si torna a padre e madre

Via da moduli 'genitore 1' e '2' - sulle carte d'identità tornano 'madre' e 'padre' - Salvini : 'Difendiamo la Famiglia naturale' : 'Mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano 'genitore 1' e 'genitore 2'. Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la ...

Salvini : La copertina di Famiglia cristiana? Infame : A distanza di giorni, il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde alla copertina di Famiglia cristiana, apparsa il 27 luglio scorso, in cui veniva paragonato a Satana: "Mi avevano detto tante cose, ma Satana mai.--Dopo quella Infame copertina poco cristiana e parecchio comunista ho ricevuto tanti messaggi di preti, frati e suore che mi dici vai avanti e non mollare".Quella copertina aveva creato parecchio scalpore e, soprattutto, aveva ...

Famiglia Cristiana - direttore Don Rizzolo : “Salvini? Mi fa piacere che si dichiari cattolico ma nei fatti non lo dimostra” : “Salvini? A me fa piacere che lui si dichiari cattolico, ma dovrebbe dimostrarlo anche con i fatti e seguire il Vangelo. Ma, dato che nei fatti non lo dimostra, la sua mi sembra più una strumentalizzazione del rosario e del Vangelo”. Sono le parole pronunciate a Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus) da Don Antonio Rizzolo, direttore del settimanale Famiglia Cristiana, a proposito del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e ...

Roma, 28 lug. (AdnKronos) – "'Famiglia cristiana ti attacca? Infischiatene, noi credenti siamo dalla tua parte'. Ancora grazie per le migliaia di messaggi di solidarietà ricevuti. Statene certi, non mollerò proprio adesso!". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Salvini - in murale a Roma con tonaca e crocifisso/ “Vattene Satana” e il riferimento a Famiglia Cristiana : Salvini, in murale con tonaca e crocifisso in mano: “Vattene Satana” e il riferimento alla copertina di Famiglia Cristiana. Le ultime notizie sulla nuova "opera" dedicata al ministro(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 18:27:00 GMT)

Matteo Salvini - la buffonata dei senatori Pd a palazzo Madama : agitano la copertina di Famiglia Cristiana : I parlamentari del Partito democratico si divertono talmente tanto a stare all'opposizione che potrebbero prenderci gusto. Ridotti a fenomeni da baraccone, i senatori dem hanno accolto il ministro ...

Matteo Salvini e Famiglia Cristiana - Marcello Veneziani atomico : 'Il nemico è Papa Francesco' : Questo elemento, unito all' invasione islamica e al materialismo ateo , spiega Marcello Veneziani sul Tempo , è il grande pericolo della nostra cultura occidentale, del nostro mondo.

Cosa ha detto Salvini su Tav - legittima difesa e Famiglia cristiana a Radio 24 : "Dal punto di vista personale conviene andare avanti e non indietro". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio 24, risponde a una domanda sui lavori della Tav. "Io come ministro dell'Interno mi occupo della tutela della sicurezza dei lavoratori. Sto garantendo in Piemonte come in Puglia analisi, costi e benefici. L'opera serve? Costa di più bloccarla o proseguire? E questo vale - ha ...

Polemiche per la copertina Famiglia Cristiana contro Salvini : alcune precisazioni : Sta facendo discutere moltissimo in queste ore la copertina Famiglia Cristiana contro Salvini, con un "vade retro" che in effetti non lascia molto spazio alle interpretazioni. Una presa di posizione politica chiara, dopo le decisioni delle ultime settimane da parte del Ministro della Lega su un tema delicato come quello dei migranti. Non è un caso che in molti sui social si siano chiesti se si tratti di una bufala o di una notizia vera, ...

Dopo Famiglia Cristiana anche Avvenire contro Salvini : "Nessun uomo è un parassita" : Dopo il settimanale cattolico Famiglia Cristiana, anche il quotidiano Avvenire, edito dalla Cei, attacca il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il giornale dedica oggi la prima pagina al leader leghista, criticando duramente una sua dichiarazione sui Rom. "Ma nessun un uomo è mai un 'parassita'", si legge nel titolo.Il riferimento è a quanto detto ieri da Salvini a proposito della chiusura dei campi nomadi.